Joao Pedro a “Il Cagliari in diretta” 

Si era congedato dai tifosi del Cagliari e dalla Sardegna con una lunga e commovente lettera pubblicata sull’Unione Sarda con la quale ha rivissuto le sue otto stagioni nell’Isola sino a diventare il capitano, tra gioie e dolori, ultimo la retrocessione in Serie B. Un’estate fa l’addio al club rossoblù per trasferirsi al Fenerbahçe. L’esperienza in Turchia non è stata certo esaltante per l’attaccante italo-brasiliano, frenata e condizionata da un infortunio. In tutto 20 presenze e 4 gol in campionato. Era pronto a rilanciarsi in Super Lig, ma quando un mese fa circa è arrivata la chiamata dal Brasile non ci ha pensato su due volte e si è trasferito in prestito al Gremio con il quale ha esordito la scorsa settimana. E dal Brasile, oggi Joao Pedro sarà collegato via Skype con “Il Cagliari in diretta”, la trasmissione condotta da Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu in onda dalle 18.30 alle 19 in FM su Radiolina e in streaming sui canali web e social di Radiolina e L’Unione Sarda e in tv poi, in replica, su Videolina alle 22.30. Da quando è andato via, Joao non ha più rilasciato interviste sul Cagliari. Anche per questo il suo intervento di oggi è particolarmente atteso.

RIPRODUZIONE RISERVATA