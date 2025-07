Joan Thiele canta e suona all’ombra de S’Ortu Mannu 

C’è un artista talentuoso e giovane in Sardegna, viene da San Sperate, paese d’arte e d’artisti, di scultori (Pinuccio Sciola su tutti) e narratori, si chiama Roberto Ortu, ha 33 anni. Regista, ma non solo, art director, ma non solo, al servizio delle più gettonate stelle della musica (da Mengoni a Elodie) e della moda (Antonio Marras in prima linea), ha dentro di sé l’innato sentimento di restituire alla sua terra ciò che gli è stato dato dalla professione che in un primo momento lo ha portato a lasciare l’Isola. L’ultimo esempio? Il nuovo video che accompagna il recente singolo dell’astro nascente della scena musicale Joan Thiele. Ortu ha infatti deciso di girarlo in Sardegna e nello specifico tra gli ulivi millenari di S’Ortu Mannu.

Il luogo

«Il monumento naturale S’Ortu Mannu, a Villamassargia, dona un tocco di magia e un’aura evocativa all’ultimo singolo della cantante Joan Thiele che interpreta “Allucinazione”», spiga Sara Vigorita, ufficio stampa del comune dell’Iglesiente. «Tra la maestosa Sa Reina e i suoi figli , sotto l’occhio del castello di Gioiosa Guardia che svetta fiero sul polmone verde, è stato girato il nuovo videoclip della giovane cantautrice che ha calcato il palco dell’ultimo Sanremo con il brano “Eco” e sta ottenendo un grande successo nel panorama musicale nazionale». Non va dimenticato che Thiele è stata acclamata protagonista, a giugno, dell’ultima edizione cagliaritana di AteneiKa e che presto ricalcherà i palchi della Sardegna. Sarà a Sassari per il festival Abbabula il 19 luglio in piazza Moretti.

La coppia artistica

Il video è prodotto dal colosso discografico Sony Music e se la regia è di Roberto Ortu, la direzione della fotografia è stata affidata al cagliaritano Francesco Piras. Attenzione: Piras è regista a sua volta con un già interessante curriculum alle spalle ma presto sentiremo parlare di lui per un importante progetto nazionale su cui vige l’obbligo del silenzio stampa. E con Roberto Ortu ha formato una consolidata coppia artistica che ha già dato importanti frutti. Insieme, infatti, hanno girato fra le due di Piscinas il video campione di visualizzazioni di Marco Mengoni. Ovvero “Due vite” che ha totalizzato oltre 140 milioni di accessi singoli. In coppia hanno lavorato per Elodie e ora ecco l’ultimo prodotto per Thiele. «La scelta di girare in questo scenario incantevole – spiegano il regista Ortu e il direttore della fotografia Piras – deriva dalla consapevolezza di mostrare un luogo unico e di forte impatto visivo, valorizzando il territorio della Sardegna, attraverso produzioni di alta qualità che sono impreziosite da luoghi che fanno la differenza».

Le ricadute sul territorio

Al di là dell’aspetto strettamente musicale e artistico è evidente un grande ritorno per il territorio. Parla chiaro la sindaca di Villamassargia Debora Porrà: «Nel videoclip di Joan Thiele, artista dalla cifra stilistica accattivante e moderna, si scorgono le nostre bellezze naturali, con positive ricadute per il turismo e il marketing territoriale, grazie a un ambito inedito come un video musicale che rende coprotagonisti i nostri ulivi». Al buon giudizio si aggiunge quello dell’assessora alla Cultura Sara Cambula: «S'Ortu Mannu è il nostro gioiello e siamo lieti sia sempre più internazionale, permettendo di tradurre la musica in immagini e divulgando cultura anche in queste forme artistiche più contemporanee». (f. a.)

