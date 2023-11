Jfk, anniversario  turbato  da Robert Junior 

New York. A 60 anni dall’assassinio di Jfk, un Kennedy corre di nuovo per la presidenza degli Stati Uniti. Ma la candidatura di Robert F. Kennedy Jr, omonimo del padre che venne ucciso tentando di conquistare la Casa Bianca, mette scompiglio nel clan. Cospirazionista, no-vax e in odore di antisemitismo, Rfk Jr. viene messo all’indice da cugini e nipoti. Ultimo erede di un clan per cui la politica é stata per decenni mestiere di famiglia (sono rimasti solo Caroline, la figlia di Jfk, ambasciatrice in Australia, e il bisnipote Joe III, inviato speciale in Irlanda del Nord), Rfk Jr. turba il giorno della memoria. L’anniversario é listato a lutto, tra le polemiche mai sopite di chi alle pallottole solitarie di Lee Harvey Oswald non ha mai creduto. Ad alimentarle su Paramount+ il documentario “What the Doctors Saw”, in cui parlano 7 medici del Parkland Hospital dove Jfk fu ricoverato: alcuni affermano di aver visto una ferita nel collo che cambierebbe la tesi dell’unico cecchino avvalorata dalla Commissione Warren.

RIPRODUZIONE RISERVATA