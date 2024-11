Jerzu subito nel segno di Boi, pari tra Himalaya e San Vito 

C. Jerzu 2

Ulassai 0

C. Jerzu : Mastrangelo, Biolchini, A. Deiana, Ruggeri, Bruno, Fe. Serra, S. Muceli (85’ Vargiu), Lai (81’ Carta), D. Muceli (85’ Spano), Mura, Boi (79’ Onano). Allenatore Piccarreta.

Ulassai : Deidda, N. Pilia (70’ G. Pilia), R. Chillotti (74’ Deplano), Deligia (84’ Podda), Cossu, Denotti, S. Cannas, Conigiu, Sirigu (89’ Furcas), N. Cannas, M. Cannas. Allenatore Guerriero.

Arbitro : Zappino di Sassari.

Reti : 55’ e 70’ (r) Boi.

Marco Boi non s’è fatto pregare. L’attaccante di Tertenia, che nelle scorse settimane si svincolato dal Tortolì, lascia subito il segno e con una doppietta dagli undici metri trascina i suoi nuovi compagni al successo nel derby di vicinato con l’Ulassai. Il 31enne si presenta sul dischetto al 55’. Si fa respingere il rigore da Deidda, poi ribatte a rete ma l’arbitro, tra lo stupore generale, annulla, ritenendo fosse fuorigioco. Decisione discutibile dal momento che sulla ribattuta se la palla torna nella disponibilità di chi ha calciato non è mai fuorigioco. Tanto che dopo un minuto di titubanza l’arbitro convalida. Il raddoppio biancoverde è sempre dal dischetto e porta la stessa firma del neo attaccante di Piccarreta. Stavolta tutto regolare, palla in rete e 2-0. Boi lascia il campo per Onano e dagli spalti piovono applausi.

RIPRODUZIONE RISERVATA