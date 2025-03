Jerzu si prepara a invadere Baunei 

Jerzu. Un’invasione biancoverde nel nome dell’amore per il Cannonau. Jerzu organizza la trasferta a Baunei per sostenere la squadra di Andrea Piccarreta che domani si presenterà da capolista solitaria al Planedda. Qui il Cannonau è atteso dalla sfida d’alta quota contro la terza forza del girone, che ha 5 punti di ritardo dalla vetta. Per tutti parla il presidente del club, Giacomo Pilia: «Penso sia normale che l’entusiasmo sia alto, vista la posizione attuale di classifica. Crediamo fortemente che gran merito di quanto sta succedendo sia da attribuire alla società e ai giocatori che si impegnano e riescono a creare un ambiente unico, trasmettendo a quelli che provengono da fuori il valore che indossare la maglia del Cannonau riveste per la nostra comunità».

Staff tecnico e giocatori sono coccolati da un ambiente in trepidazione che culla il sogno Promozione. «Credo che se andassimo a chiedere ai giocatori passati in squadra cosa è lo Jerzu, tutti risponderebbero allo stesso modo: una famiglia». Marzo è il mese decisivo: duello con la Baunese, chiusura con il Decimoputzu (oggi seconda a -2). «Come ogni anno - dice il presidente Pilia - cerchiamo di migliorarci, ma questo non è sinonimo di vittoria del campionato per il quale credo comunque sia necessaria una concatenazione di eventi dove anche la componente fortuna ha il suo ruolo determinante. Penso che ci siano squadre egualmente forti come Baunese e Decimoputzu che non rimarranno a guardare, considerando anche che ci sono ancora tante partite da giocare tra cui gli scontri diretti».

