Jerzu può brindare al superfortunato da 1,5 milioni di euro 

Svegliarsi la mattina e scoprirsi milionario. Stavolta a Jerzu il brindisi con il Cannonau l’hanno fatto di buon mattino, al posto di cappuccino e cornetto. L’epicentro dei festeggiamenti è il bar di Pier Giulio Piras, per tutti Giuliano dove è stato acquistato il biglietto vincente, quarto estratto della Lotteria Italia. Al civico 263 di corso Umberto i clienti, ieri mattina, sono entrati alla spicciolata, tutti a chiedersi chi sia il fortunato vincitore in possesso del tagliando da 1,5 milioni di euro. La sua identità resta avvolta nel mistero.

Caccia al fortunato

Nel paese del vino si fanno i nomi più disparati, ma sono più che altro ipotesi goliardiche e nulla più. «La curiosità è tanta - racconta Giuliano - in tanti vengono a prendere un caffè, complimentarsi e dare un’occhiata. C’erano state altre vincite in passato con i Gratta e vinci, ma si fermavano a importi piccolissimi, non di certo cifre milionarie come stavolta». Chissà se il fortunato vincitore, martedì sera, stava seguendo la puntata (su Rai 1) di Affari tuoi - Speciale Lotteria Italia oppure se abbia appreso la notizia dal giornale.

«Al 99 per cento è di Jerzu. Quella piccolissima percentuale di dubbio - aggiunge Piras, entusiasta ed emozionato - è legata a qualcuno che viene qui in paese magari per una visita in clinica. Comunque auguro felicità e salute al fortunato vincitore, che magari un giorno si farà vivo».

Nella comunità (a vocazione vitivinicola) di tremila anime i calici sono rimasti sollevati fino alla tarda serata di ieri per celebrare un giorno da favola.

Il sindaco

Non poteva esimersi dal commentare lo storico episodio il sindaco del paese, Carlo Lai: «È naturale che una comunità accolga con gioia la notizia della vincita di un premio da un milione e mezzo di euro della Lotteria Italia. È un evento che porta entusiasmo e che strappa un sorriso collettivo. Virgilio nell’Eneide fa dire a Turno, il giovane re dei Rutuli di Ardea, “Audentes fortuna iuvat”, la fortuna aiuta gli audaci. E agli jerzesi non difetta certamente né l’audacia né la forza. Che questa felice circostanza sia di buon auspicio e incoraggi tutti noi a guardare al futuro con fiducia e impegno». Il tagliando vincente sarebbe stato acquistato lo scorso settembre. «Il vincitore - prosegue il sindaco - potrebbe essere un nostro concittadino come potrebbe benissimo non esserlo: decine di persone arrivano a Jerzu tutti i giorni per ragioni varie legate ai servizi che da sempre qui sono ospitati: dalla Casa della salute, alla Clinica Tommasini, dal comando della compagnia dei Carabinieri agli istituti scolastici superiori. Per non parlare dei tanti turisti che negli ultimi anni, sempre più numerosi, scelgono di visitare i nostri Tacchi, le nostre vie di arrampicata, i nostri sentieri, la nostra cantina Antichi Poderi. Auguri al vincitore o alla vincitrice, nella speranza che questo dono inatteso possa tradursi in serenità, responsabilità e opportunità concrete».

I numeri

A differenza di altri giochi a premi, tutte le vincite della Lotteria Italia sono completamente esentasse. L’importo del premio è quindi pari alla somma effettivamente accreditata in caso di vittoria. La Lotteria conferma la sua tradizione positiva in Sardegna. In base ai dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in tutta la regione sono stati venduti 111.480 biglietti, l’8,4 per cento in più rispetto all’edizione dello scorso anno.

A livello provinciale Cagliari è ancora leader con 36.080 tagliandi staccati, +8,5 per cento rispetto al 2024. Segue a poca distanza Sassari (33.760, +9,5 per cento). Tra le altre province l'incremento maggiore di vendite, su base annua, si registra ancora una volta a Oristano (16.720, +21,2 per cento). In controtendenza il Sud Sardegna, in calo del 3,9 per cento, corrispondente a 16.180 biglietti.

Chiude il conteggio Nuoro a quota 8.740 (+7,6 per cento). Oltre a Jerzu, nell’Isola la dea bendata ha baciato altri quattro vincitori con premi da 20mila euro: due a Cagliari, uno a Villacidro e un altro a La Maddalena.

