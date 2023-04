Jerzu, Lai solo contro il quorum 

A Jerzu non era mai accaduto. Carlo Lai, 47 anni, tessera Pd, correrà solo contro il quorum. I suoi antagonisti hanno tentato fino all’ultimo di chiudere una lista, fallendo sul filo di lana. Una sconfitta per la democrazia. Fino a ieri mattina era certa la candidatura di Anna Loi, lettrice di francese, a capo di una civica sostenuta da parecchia politica, a cominciare da Elisabetta Piroddi, responsabile dell’organizzazione di Forza Italia, dal capogruppo in consiglio ed ex sindaco Marcello Piroddi e dall’ex vicesindaco Antonello Orrù. Più volte contattati non hanno voluto spiegare i perché di un clamoroso fallimento.

Tracollo

Così negli uffici elettorali è stata depositata una sola lista: Jerzu Futura – Carlo Lai sindaco. Il sindaco uscente e giocoforza rientrante non usa mezze misure. «La minoranza in questi cinque anni si è dimostrata totalmente incapace di fare una minima opposizione, una minoranza assente come mai si è registrata nella storia di Jerzu. da Marcello Piroddi e i suoi accoliti non poteva che nascere un tentativo velleitario che cercasse di saldarsi con l’ex vicesindaco Antonello Orrù. Hanno cercato di mettere in piedi, sino all’ultimo momento, una lista, fallendo clamorosamente perché indubitabilmente privi di capacità politica». L’opposizione rimarrà fuori dal Consiglio, in cui non si assisterà a un dibattito ma a un monologo.

Sconcerto

Lai è sconcertato. «Un corretto esercizio della democrazia avrebbe comportato un miglior confronto con la cittadinanza, Jerzu infatti ha una tradizione politica di alto livello. La campagna elettorale sarà svolta in questo modo. Io racconterò il lavoro svolto dall’amministrazione e darò un’indicazione chiara sul prossimo quinquennio. Il mio obiettivo non è un quorum risicato ma una partecipazione di massa». Nel capoluogo del Cannonau il sindaco Pd ha per vicesindaco una donna di FdI. Nicola Salis è il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. «I nostri Simona Demurtas e Alessandro Melis fanno parte di una civica capace di rispondere alle istanze della comunità. Avremo Simona Demurtas vicesindaco». Tra le new entry nella lista Lai Belinda Locci, Maria Deidda e Serafino Laconi.