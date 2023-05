Jerzu, Lai gioisce: «Un trionfo» 

I dubbi sulla conferma alla carica di primo cittadino di Carlo Lai erano davvero pochi. A dimostrarlo l’affluenza alle urne degli jerzesi e il raggiungimento del quorum poco prima delle 19 di domenica. La lista civica Jerzu Futura ha registrato un grande successo con 1459 preferenze. Un plebiscito per la squadra di Carlo Lai, 47 anni, consulente aziendale.

Antonella Melis, già assessora ai servizi sociali nella Giunta uscente, ha ottenuto 235 preferenze, il vicesindaco uscente Simona Demurtas 216, 179 per Gianfranco Melis, Andrea Allegria 152, Serafino Laconi 106, Alessandro Melis 103, Belinda Locci 100, Maria Deidda 83, Fabrizio Contu 79. Hanno preso 75 voti ciascuno Mario Serrau e Nicola Serrau, Maurizio Mura 56.

Un risultato straordinario. «Un trionfo di democrazia ma anche un segno di riconoscimento alla qualità del lavoro svolto in cinque anni, alle tante conferme, ma anche agli spunti di novità che i cittadini hanno saputo cogliere – ha commentato Lai - un dato che va al di là di ogni aspettativa». Nonostante la corsa solitaria Carlo Lai e i componenti della lista non hanno rinunciato alla campagna elettorale. «Nel pieno rispetto degli jerzesi la campagna elettorale è stata fatta come se ci fosse stata una competizione classica – ha proseguito il sindaco – abbiamo sempre informato i cittadini e questo risultato straordinario di affluenza non è legato ai trenta giorni di campagna ma a un lavoro che dura da cinque anni. La cittadinanza si è dimostrata felice del precedente mandato».

L’appello al non voto, dunque, con ogni evidenza non è stato raccolto. «L’ho sempre affermato e continuerò a farlo: sono e sarò il sindaco di tutti, di chi è andato a votare e di chi ha scelto di non farlo – ha detto il primo cittadino – e di chi ha fatto proselitismo al non voto. Tutti avranno la garanzia di trovare un sindaco che li tutelerà e li rappresenterà con ancora maggior forza». Si proseguirà a scrivere con impegno la storia di una delle cittadine più ricche di servizi in Ogliastra. «Si lavorerà nel segno della continuità per quanto riguarda l’impegno ma anche sugli obiettivi annunciati durante la campagna elettorale: il polo scolastico, il polo sanitario, la realizzazione del parco eolico, il centro storico – ha concluso Lai – come spesso ribadito sarà un rinnovamento nella continuità».