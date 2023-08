Jerzu ha servito ai turisti duemila Calici di stelle 

La notte più lunga dell’anno a Jerzu cade sempre il 10 agosto. Nel momento in cui da tutta l’Isola arrivano i turisti per festeggiare insieme Calici di stelle. La manifestazione enogastronomica tra le più celebri della Sardegna fa il pieno di consensi. Boom di presenze e 2150 calici venduti in tempo record. Le vie del paese si sono vestite a festa tra musica e i sapori della tradizione, prodotto principe dell’evento il vino Cannonau. Cinque cantine aperte per la ventiquattresima edizione di “Calici” organizzata dalla Pro loco guidata dal presidente Antonio Deiana in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Salumi, formaggio, malloreddus, maialetto arrosto, cocoi prena e frutta accompagnati dal Cannonau hanno allietato i palati delle migliaia di persone giunte a Jerzu. L’allegria l’ha fatta da padrona nella notte di San Lorenzo con le piazze colorate dalla buona musica. In conclusione di serata sono saliti sul palco i Ratapignata, per il loro unico concerto di stagione.

«L’edizione 2023 di Calici è stata un successo, nonostante la crisi turistica abbiamo ottenuto una risposta straordinaria – ha detto Antonio Deiana – non ce l’aspettavamo, è stato un grande risultato oltre ogni attesa». Calici di Stelle ha chiuso la kermesse Jerzu Wine Festival, in programma dal 3 al 10 agosto.