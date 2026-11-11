Cannonau Jerzu 3

Selargius 3

Cannonau Jerzu (4-2-3-1) : Ba, Carta, Orrù, Abriatta, Demurtas; Lai, Ferrareis; Biolchini, Atzori, Furcas; Sirigu. In panchina Ganadu, A. Serra, Contu, F. Serra, Deiana, Pischedda, Lotto, Pilloni. Allenatore Corda.

Selargius (4-3-3) : Galasso, Bandinu, Palmas, Salis, Cellini; Rinino, Lepore, Melis; Pisano, A. Saba, Reginato. In panchina Con-

gera, Spina, Cau, Massoni, Raguc-

ci, M. Saba. Allenatore Prastaro.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : nel primo tempo, 15’ Ferrareis, 28’ Erriu, 44’ Pisano; nella ripresa, 10’ Pisano, 35’ A. Saba, 37’ Atzori (r).

Note : ammoniti F. Serra, Fer-

rareis, Lepore, Reginato. Recupe-

ro 1’ pt-2’ st. Spettatori 100.

Jerzu . Finisce 3-3 tra Cannonau Jerzu e Selargius. Al Tecodì si giocano gli ultimi 25’ della gara sospesa per nebbia il primo novembre, ripartendo dal 2-2 maturato nella prima parte dell’incontro. Una ripresa anomala, per durata e per contesto: non una partita intera, ma basta per confermare l’equilibrio. Entrambe le squadre rientrano in campo sapendo che ogni singolo episodio può spostare le sorti: da una parte lo Jerzu alla ricerca di punti per consolidare la posizione a centro classifica, dall’altra il Selargius per restare agganciato alle zone altissime. Il sorpasso ospite arriva sugli sviluppi di un lancio dalle retrovie che sorprese la difesa biancoverde, segna Alessio Saba. Il Cannonau, però, non accusa il colpo e continua a giocarsela. Il 3-3 arriva su rigore, fallo di mano su traiettoria da angolo. S’incarica Atzori che segna e cristallizza il risultato.