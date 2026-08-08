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La festa.
09 agosto 2026 alle 00:42

Jerzu domani in vetrina con i Calici di Stelle «Vino, musica e tradizione» 

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Nei calici sollevati sotto le stelle c’è lo spirito di Jerzu. Materie prime eccellenti, natura, fermentazione, orgoglio identitario e gran voglia di brindare a un’estate lunghissima. «Calici di stelle è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate jerzese, un’occasione speciale per valorizzare il nostro territorio attraverso le sue eccellenze enogastronomiche, la cultura la convivialità e l’ospitalità». L’evento di domani, patrocinato dal Comune con la collaborazione della Pro loco, si caratterizza da un intenso spirito di volontariato che vede coinvolti tantissimi residenti. Il centro storico del paese che si è fatto cantina si trasformerà in un percorso di sapori, tradizioni e spettacolo. Le sei cantine protagoniste della manifestazione proporranno i vini della cantina Antichi Poderi, un’azienda cooperativa con centinaia di soci diventata un’eccellenza, in abbinamento ai prodotti tipici, come salumi, formaggi, culurgionis, il maialetto arrosto e coccoi prena, dolci e uva. Le vie di Jerzu saranno animate da artisti di strada. A chiudere l’evento il deejay Sandro Murru, con uno spettacolo all’insegna della musica e del divertimento. «Invitiamo tutti a partecipare per vivere insieme una notte speciale, nel segno del buon vino, delle tradizioni e della bellezza del nostro paese», dicono gli organizzatori.

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