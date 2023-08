Jennifer Lawrence “Fidanzata in affitto” 

Per stemperare il caldo irriducibile della stagione estiva ci aspetta “Fidanzata in affitto”, l’ultima commedia di Gene Stupnitsky con protagonista l’eccezionale Jennifer Lawrence, qui in una veste mai così esilarante e piena di autoironia. Le premesse per un film che vuole essere leggero e brillante ci sono tutte: dopo il sequestro della vettura come conducente per Uber, Maddie non riesce a mantenersi col solo impiego da barista e rischia di perdere la casa di famiglia. A caccia di una nuova macchina si imbatte in un annuncio di lavoro molto particolare: una coppia abbiente cerca una giovane bella e intraprendente per portare in giro il proprio figlio, vittima della solitudine e della timidezza. Accettando senza indugi la proposta Maddie incontrerà Percy, un adolescente forse troppo condizionato da cure e apprensioni e che pertanto sarà costretto ad imparare da zero sulle relazioni sentimentali. Ma il suo animo puro e le straordinarie doti personali creeranno a poco a poco uno spiraglio nel cuore della ragazza, che delusa da tanti rapporti pregressi troverà infine il coraggio di aprirsi ad un’emozione autentica. La verve comica della Lawrence si esprime al suo meglio in uno sgangherato intreccio di seduzione e goffaggine che strappa allo spettatore una buona dose di risate. Le situazioni comiche si susseguono con varietà, senza mai eccedere nella stravaganza, e anche quando si rischia di scivolare nell’eccesso non si scade mai nel patetico. Una pellicola ideale da accompagnare ai pomeriggi in spiaggia, o per uno stacco alla routine lavorativa che insieme possa considerarsi utile e dilettevole.

