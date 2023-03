“Jeffrey Dahmer”: il mostro di Milwakee stasera sul palco di Villaspeciosa  

Questa sera, alle 19,30, la Stagione teatrale di Villaspeciosa presenta il suo terzo appuntamento, un nuovo allestimento di Abaco Teatro e NudiCrudi dal titolo “Jeffrey Dahmer” il gioco delle ossa con protagonista Tiziano Polese.

La storia è ispirata alla vita del serial killer Jeffrey Dahmer, chiamato anche il Mostro di Milwakee, colpevole di aver ucciso e smembrato diciassette uomini dal 1978 al 1991. Scritto e diretto da Dafne Turillazzi, con alcuni testi poetici di Antonello Verachi, è uno spettacolo multidisciplinare dove si fonde il notevole lavoro dell’attore con i video realizzati per l’opera da Tonio Cireddu ideati e diretti dalla Turillazzi, in forma interattiva e multimediale con musiche dal rock alla new age. Lo spettacolo, partendo da un Jeffrey bambino che gioca in slip e canottiera, prosegue rivestendolo mano a mano che il senso di abbandono si fa sempre più invasivo, rendendolo impermeabile ai sentimenti.

