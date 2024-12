Jeda e l’impresa di sedici anni fa «Noi nella storia» 

«Penso che il Cagliari sia la squadra con cui mi sono identificato di più». Di maglie Jeda ne ha cambiate tantissime - più di venti - e anche ora, a 45 anni, si diverte alla Zeta Milano in Terza Categoria e nel calcio a 7. Ma quella rossoblù gli è rimasta impressa, per due stagioni e mezza ha segnato in maniera indelebile la sua carriera. «La tifoseria è speciale per me e ho per lei sempre un grande affetto», ha rimarcato ieri l’attaccante brasiliano, ospite in studio a “Il Cagliari in Diretta” su Radiolina con Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu. «Sentirmi dire “bentornato a casa” quando vengo a Cagliari mi fa venire i brividi: è un motivo non solo di soddisfazione ma anche di grande gioia, perché vuol dire che i tifosi non si sono dimenticati di quello che ho fatto pur non avendo giocato qui tantissimo tempo».

La grande rimonta

Jeda arrivò a Cagliari nel gennaio 2008 con la squadra ultima a 10 punti e quasi spacciata. Con lui, oltre a Ballardini in panchina, tornarono Cossu e Storari: una serie di innesti che fecero la differenza e consentirono di conquistare a Udine una miracolosa salvezza con 90’ d’anticipo. «Impossibile dimenticare quel Cagliari-Napoli, il 2-1 di Conti che ha cambiato la nostra storia», ricorda con gusto: «Quando sono arrivato ho pensato che, se fossimo riusciti a salvarci, saremmo entrati nella storia. Così è successo, il pubblico si è innamorato di quella squadra che ancora oggi viene ricordata con grande affetto».

Poi l’arrivo di Allegri nell’estate 2008: «Spesso mi lasciava inizialmente in panchina, a me dava fastidio ma lui mi diceva che a gara in corso avrei reso di più. Quello è stato un gruppo straordinario, siamo stati da subito molto legati: tutte le volte che ci ritroviamo ci vengono sempre in mente splendide cose. C’era grande responsabilità e ci divertivamo». In tutto 86 presenze in Serie A (più 3 in Coppa Italia) e 22 gol, alcuni notevoli di testa («ho sempre pensato di perfezionare le mie qualità in allenamento arrivando a un gran livello di salto pur non essendo alto due metri»), fino alla partenza nell’estate 2010.

Il presente

Sulla squadra di oggi Jeda ha buone sensazioni nonostante la classifica. «Penso che il Cagliari possa ancora far meglio, imparando a sfruttare il fattore campo. Siamo sulla strada giusta, poi c’è ancora molto da imparare. Dal mercato di gennaio, più che un portiere o un attaccante, penso serva un regista d’esperienza». Col Verona, l’ultima vittoria, era alla Domus: «Una grande atmosfera». Ma ora c’è il Venezia, che porta alla mente il 2022. «Non ho mai visto una partita così, col Cagliari che non è riuscito a fare il gol che serviva, e non oso immaginare cosa abbiano pensato i giocatori. Ho visto il Venezia con la Juventus e sarà una partita difficile». Con un augurio: «Mi piacerebbe vedere il Cagliari nel nuovo stadio. Anche se conosciamo le difficoltà per costruirli in Italia».

