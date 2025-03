«Je suis Marine»: la reazione dei sovranisti di tutto il mondo 

Bruxelles. Una testuggine a difesa di Marine Le Pen. I sovranisti d’Europa e del mondo hanno fatto immediatamente quadrato attorno alla leader del Rassemblement National colpita dalla condanna per appropriazione indebita dei fondi Ue. «Je suis Marine», scrivono o dichiarano all’unisono i leader del fronte internazionale della destra, che unisce Mar-e-Lago a Budapest, passando per il governo italiano. Il colpo, tuttavia, rischia di essere tutt’altro che marginale. E rischia soprattutto di indebolire l’offensiva dei sovranisti in Europa mentre scende in campo anche il Cremlino che parla di «violazione delle norme democratiche».

A caldo, i sovranisti sono ricorsi a un loro topic: la mano della giustizia sulla legittimità democratica. Un concetto che, in questo momento, unisce le destre europee a Donald Trump e al suo inner circle. «Quando la sinistra non può vincere al voto democratico abusa sul sistema legale per incarcerare i loro rivali. Questa è la sua strategia in tutto il mondo», ha scritto su X Elon Musk, replicando ad un utente, Mike Benz, che elencava le vittime della «persecuzione penale» nel mondo: «Marine Le Pen in Francia, Bolsonaro in Brasile, Imran Khan in Pakistan, Matteo Salvini in Italia, Donald Trump in America, Calin Georgescu in Romania». Matteo Salvini, da par suo, ha lanciato su X l’hashtag #JeSoutiensMarine definendo la condanna a Le Pen «una dichiarazione di guerra da parte di Bruxelles». Il primo a reagire, tra i leader europei, è stato Viktor Orban. “Je suis Marine”, ha scritto su X.

