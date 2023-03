“Jazz Op” dal 19 marzo al Teatro Verdi con David Linx e Franco Ambrosetti 

La voce maschile del jazz europeo e un trombettista con una luccicante carriera di mezzo secolo. Ecco le due guest star di “Jazz Op”, rassegna di produzioni originali scritte per l'Orchestra Jazz della Sardegna che festeggia i 20 anni di attività. Tre le tappe organizzate dall'associazione Blue Note Orchestra, con doppio spettacolo domenicale al Teatro Verdi: matinèe alle 11 e serale alle 19.

Il sipario si apre il 19 marzo per l'incontro tra l'Orchestra Jazz della Sardegna e Franco Ambrosetti. Classe 1941, nato a Lugano, Ambrosetti ha iniziato nel gruppo fondato dal padre Flavio. Solista nei dischi di Mina, ha collaborato con Dexter Gordon, Cannonball Adderley, Michael Brecker e Mike Stern. Suonerà tromba e flicorno accompagnato dall'ensemble di casa, diretto da Gabriele Comeglio. “Fron Yesterday to Tomorrow” è lo spettacolo proposto il 16 aprile e dedicato a Michel Legrand, scomparso nel 2019, che ha scritto per il cinema vincendo tre Oscar per “Il caso Thomas Crown”, “Quell'estate del ‘42” e “Yentl”. I brani, rivisti da Luigi Giannatempo, avranno come solista il belga David Linx, ritenuto la miglior voce maschile in Europa per il jazz. Chiusura il 14 maggio, con “Q90” che celebra i 90 anni di Quincy Jones. Brani arrangiati da Marco Tiso, solisti Francesco Lento alla tromba e Massimo Carboni al sax tenore.

