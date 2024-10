Jazz Expo a Cagliari I live in cartellone 

Seconda giornata da brividi per la quarantaquattresima edizione del Festival Internazionale Jazz in Sardegna-European Jazz Expo. Dopo la cascata di applausi per i concerti di inaugurazione, il cartellone sfodera un’altra raffica di pezzi da novanta: la pluripremiata sassofonista e compositrice Nubya Garcia (sala M1 Teatro Massimo, ore 19); il nuovo talento vocale del jazz newyorkese, José James (sala M1, ore 21.45); il vincitore del Premio Isio Saba dello scorso anno Lorenzo Simoni Quartet, (sala M2, ore 20.30) e l’eclettico trio danese Ibrahim Electric (InOut , primo set ore 21.45, secondo set ore 23) tra jazz, pop, afrobeat, funk e acid-power-beat degli anni ’60.

Una seconda giornata potente di concerti che non mancherà di regalare altre sorprese: in teatro, tra un set e l’altro, gli spettatori potranno degustare un calice di vino, curiosare tra i foyer allestiti con esposizioni fotografiche che rimandano all’archivio dell’indimenticato Isio Saba e godere del concerto serale nella terrazza del Teatro con la band degli Around Standards (ore 20.30). La mattina, spazio anche ai più piccoli con la jam session della rassegna “Jazz con gli occhi di un bambino”.

