Jazz Club Network  Da oggi nell’Isola c’è Lucia Fumero 

Ancora un’anteprima oggi, domani e dopodomani aprile con Lucia Fumero, pianista, compositrice e cantante catalana in trio sull’Isola per il cartellone di The Jazz Club Network, la rassegna firmata CedAc in collaborazione con l’associazione culturale Il Jazzino e i principali jazz club dell’Isola.

L’artista con radici svizzero-argentine, formatasi tra Barcellona e Rotterdam dopo anni di musica classica, jazz e latina, sarà la protagonista di tre concerti sparsi tra il nord e il sud dell’Isola, inaugurando ufficialmente anche lo spazio del Bocheteatro di Nuoro tra i palcoscenici del Jazz Club Network isolano.

La base del mondo musicale di Lucia Fumero nasce da diversi generi che intercettano e influenzano il suo stile, assorbiti nel corso della sua carriera da incursioni nella musica classica, nel jazz e nel folklore. Gli appuntamenti: oggi alle 21.30 al Poco Loco di Alghero; domani alle 20.30 al Bocheteatro di Nuoro; dopodomani alle 21.30 al Jazzino di Cagliari.

