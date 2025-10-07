VaiOnline
Tra Cagliari e Sassari
08 ottobre 2025 alle 00:31

“Jazz Club Network” arriva Michael Wolff 

Saranno le performance virtuosistiche del pianista, compositore e bandleader Michael Wolff, accompagnato da Francois Moutin al contrabbasso e Jeff Boudreaux alla batteria, ad animare la nuova tappa di “Jazz Club Network 2025”. Michael Wolff, noto per le sue performance virtuosistiche e il suo stile originale, ha suonato e registrato con una vera e propria “hall of fame” del jazz, partecipando a una ventina di registrazioni al fianco di giganti come Sonny Rollins e Nancy Wilson. Wolff ha diretto oltre 25 orchestre sinfoniche in tutto il mondo, incluse la Dallas Symphony, Berlin Radio Orchestra e Pittsburgh Symphony, calcando palcoscenici prestigiosi come la Carnegie Hall e la Royal Albert Hall. Nel 1989, ha raggiunto la grande notorietà come direttore musicale nel popolare programma americano The Arsenio Hall Show, ruolo che lo ha catapultato nella cultura pop, portandolo a collaborare con le icone Ray Charles, B.B. King, James Brown, Whitney Houston. Appuntamento venerdì al Jazzino di Cagliari (ore 21.30); sabato sempre al Jazzino con inizio primo set ore 19.30 e secondo set alle 21.45 e domenica al Vecchio Mulino di Sassari (ore 19).

