Jazz, blues, gospel Il talento di Karima venerdì a Santadi 

Prende il via venerdì il lungo percorso di “Ai Confini tra Sardegna e Jazz”, che alle 21 inaugura le anteprime di “Jazz Around” alla Cantina Sociale di Santadi con la scintillante voce di Karima, accompagnata in duo da Piero Frassi al pianoforte. Nata a Livorno, la giovane, ma già affermata cantante italo-algerina ha sviluppato il suo talento fin dall’ infanzia, tra serate e talent show, che le hanno permesso di raggiungere la notorietà grazie alla sua straordinaria voce, per la quale ha collezionato nel tempo ottimi riscontri di critica. Un percorso che la porta, nel 2006, al primo contratto discografico con Sony Bmg con cui pubblica un primo EP, dal quale emerge una voce potente e espressiva, capace di spaziare tra jazz, blues e gospel. Da qui inizia una lunga serie di prestigiose collaborazioni internazionali che la portano al successo.

I biglietti per il concerto di Karima hanno il prezzo di 15 euro al botteghino, mentre, se acquistati in prevendita, su circuito Box Office Sardegna, hanno il prezzo di 17,50 euro.

