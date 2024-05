Jazz a Monserrato Alle Saline prosegue “1 euro Festival” 

La storia della musica jazz è affascinante e ricca di storia, aneddoti, curiosità e sfumature che la rendono, indiscutibilmente, una delle espressioni artistiche più importanti dello scorso secolo: da domani alle 19.30, e sino al 26 giugno, alla Casa della Cultura di Monserrato, si terrà la seconda edizione di “Easy Jazz”, corso gratuito dedicato a tutti gli appassionati del genere di matrice afroamericana promosso dalla Scuola Civica di Musica di Monserrato. Cinque incontri guidati da Simone Cavagnino per accompagnare i partecipanti alla scoperta del jazz, indagandone le radici e ripercorrendone le evoluzioni legate profondamente alla società nel ‘900.

Teatro

L'ombra della storia si proietta sul destino di due amici, travolti dall'ascesa al potere di Hitler, nella Germania degli anni ‘30: è questo il tema di “Destinatario sconosciuto”, lo spettacolo che la Scuola d'Arte Drammatica di Cagliari porterà in scena, con Simeone Latini e Roberto Etzi, per la prima volta oggi e domani alle 21 alle Saline di Cagliari per “1 euro Festival”, cartellone ideato e diretto da Lelio Lecis. Lo spettacolo sarà preceduto alle 20.30 da “Mare e Sardegna”, breve performance con Luca Serra tratta dal libro di David Herbert Lawrence con la regia di Simeone Latini.

