Jasnagora, tre punti e qualificazione alla Coppa 

La Jasnagora vince a Roma e strappa il pass per la Coppa Italia di Serie B. Serviva una vittoria alla squadra di Cocco per chiudere al quarto posto il girone d’andata ed è arrivata con il 2-1 in rimonta sull’Atletico Grande Impero grazie alle reti di Soro e Ruggiu.

Il successo della Jasna è anche l’unico delle sarde di B maschile. Nel girone A la Futsal Alghero pareggia 3-3 in casa contro il VDL Fiano Plus con i gol di Molina, Becca e Marogna. Sul campo del Cardano ‘91 il Sardinia Futsal perde 5-3 mentre il C’è Chi Ciak crolla in casa per 9-2 contro il Domus Bresso.

Nel girone B il Monastir torna sconfitto dalla trasferta contro il Bissuola per 5-0. Nel girone E il Città di Cagliari si arrende 6-0 contro la capolista Real Ciampino Academy. Sconfitte interne anche per il Domus Chia, 3-1 contro il Cures, e per l’Elmas, battuto 6-2 dal Conit Cisterna.

L’allungo

In Serie B femminile il derby va alla Mediterranea, che batte 4-2 la Jasnagora e allunga al primo posto nel girone A. Sorride anche l’Athena Sassari col 4-2 sulla Virtus Romagna che vale l’accesso alla Coppa Italia. Il derby del girone B vede vincere l’Arzachena 2-1 a Oristano sullo Shardana Futsal. (ro. c.)

