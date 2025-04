jasnagora, stop a rovereto 

Si ferma in Trentino la striscia di vittorie consecutive della Leonardo. Nella ventitreesima giornata di A2 Élite i cagliaritani tornano sconfitti per 2-1 dalla trasferta sul campo dell’Olympia Rovereto.

La partita

La gara è sempre rimasta aperta e combattuta, nonostante i padroni di casa siano riusciti a passare in vantaggio dopo neanche 4’ grazie al gran sinistro dalla distanza di Rafinha. La Leonardo reagisce e impatta al 13’ con Rodrigo Acco con un bel destro che si infila sotto l’incrocio dei pali direttamente su calcio di punizione. Passano poco più di 2’ e l’Olympia Rovereto torna avanti con Davide Onzaca, fortunato a ritrovarsi il pallone a pochi passi dalla linea di porta dopo un rimpallo in area. All’intervallo si va sul 2-1. Nella ripresa non arrivano altri gol. L’unica nota sul tabellino è il rosso a Joaquin Piccioni a 22 secondi dalla sirena finale durante gli ultimi assalti col portiere di movimento della squadra allenata da Tony Petruso.

Lotta salvezza

Nonostante la sconfitta la Leonardo resta fuori dalla zona playout a quota 20 punti in classifica. Dietro accorciano Saints Milano e Olimpia Verona, che hanno pareggiato rispettivamente per 1-1 in trasferta contro il Futsal Cesena e 4-4 in casa contro lo Sporting Altamarca. Il Modena Cavezzo, ultimo, è stato invece sconfitto 7-1 dal Mestrefenice. I cagliaritani hanno al momento un punto di vantaggio sul terzultimo posto occupato dai lombardi, che vorrebbe dire playout, e due sui veronesi penultimi, nella zona retrocessione diretta.

Ora il campionato resterà fermo fino a Pasqua. La Leonardo tornerà in campo, da calendario, mercoledì 23 aprile per la sfida interna proprio contro l’Olimpia Verona: uno scontro diretto che potrebbe rivelarsi decisivo per la lotta salvezza.

