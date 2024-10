Jasnagora leader della coppa italia 

Dopo la prima giornata di campionato la Serie B femminile si è fermata per lasciare spazio alla Coppa Italia. Le cinque sarde della categoria sono state inserite nel girone A. La Jasnagora si è presa la vetta con la goleada di Oristano. La squadra di Versace si è imposta 8-0 sull’Oristanese grazie alle triplette di Mendes e Saraniti. Conquista i tre punti anche il Cus Cagliari con il 2-1 casalingo sull’Athena Sassari al termine di una gara rimasta a lungo in equilibro e aperta fino alla sirena. Non ha giocato l’Arzachena (turno di riposo). Domenica torna il campionato.

Rossoblù

Per il Cagliari femminile è stata la seconda domenica consecutiva senza gare ufficiali. Le rossoblù sono rimaste ferme come tutta la Serie A per la pausa nazionali. La formazione di Moreno Giorgi ne ha approfittato per un allenamento congiunto con la squadra femminile di calcio a undici del Cagliari. Dopo le sconfitte nelle prime due gare contro Lazio (3-0 a Roma) e Atletico Foligno (2-1 in casa), le rossoblù del futsal cercano il primo successo nella prossima partita di campionato contro l’Audace Verona domenica in Veneto. (ro. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA