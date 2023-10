Jasnagora, il derby è tuo 

La Jasnagora vince il derby di Serie B e mantiene la testa della classifica del girone E. Al PalaConi la squadra di Enrico Cocco si è imposta 8-2 sul Città di Cagliari conquistando la terza vittoria in altrettante partite di campionato. Proprio il Città di Cagliari va in vantaggio con Erriu ma non si fa attendere la risposta della Jasna che pareggia con Alan, sorpassa con un tiro al volo di Ruggiu e allunga con Macciò. Il primo tempo si chiude sul 5-1 con la rete di Piaz e un altro centro di Alan. Nella ripresa arriva la doppietta anche per Ruggiu. Il Città di Cagliari accorcia con Paderi da portiere di movimento ma non basta a riaprire il match. Piaz firma altri due gol e chiude i conti sull’8-2.

Sardinia primo

C’è un’isolana in vetta anche nel girone A: è il Sardinia Futsal, che ha battuto per 3-0 in casa il Varese. Un altro netto successo per i cagliaritani, che sbloccano il punteggio con Pireddu nel primo tempo. Nella ripresa raddoppia Atzeni su rigore, mentre Cossu approfitta del portiere di movimento avversario per siglare il definitivo 3-0 che consegna alla squadra di Mura la seconda vittoria consecutiva.

Derby all’Elmas

Nell’altro derby sardo di giornata del girone A, è l’Elmas a trionfare per 3-1 sul campo del Domus Chia. Normanno, Scano e Corrias confezionano il primo successo giallonero in campionato. Resta ancora a zero punti il Domus Chia.

Sconfitte

Perdono le altre tre sarde di B. Nel girone A la Futsal Alghero si è dovuta arrendere per 7-3 in casa contro il Fucsia Nizza. Trasferte amare per il C’è Chi Ciak di Serramanna e il Monastir. Sul campo del VDL Fiano Plus, il CCC va nuovamente ko per 7-5 nonostante le cinque reti di Setti. Nel girone B il Monastir perde di misura, per 5-4, a Castelfranco Veneto contro il Futsal Giorgione. Non sono bastati alla formazione di Barbarossa i gol di Nurchi (doppietta), Cucca e Marras.

RIPRODUZIONE RISERVATA