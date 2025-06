Jasnagora, fine del sogno 

Finisce in semifinale l’avventura nei playoff di Serie B della Jasnagora. La squadra allenata da Chicco Cocco si è fermata ad un passo dalla finale e dalla chance di giocarsi la promozione in A2 al termine di una stagione lunghissima e da applausi. Fatale la sconfitta rimediata in Veneto, al PalaBruno di Mestre, contro il Bissuola, che si è imposto per 2-1 sui cagliaritani nel match di ritorno dopo il 2-2 dell’andata.

La partita

Il pareggio del PalaConi della settimana precedente lasciava tutto aperto e in equilibrio tra la Jasnagora e il Bissuola, entrambe a caccia del pass per la finalissima dei playoff di Serie B. Per la trasferta veneziana, il tecnico Cocco deve fare a meno del portiere Claudio Cossu e di Tommaso Lintas, entrambi squalificati. Il punteggio fatica a sbloccarsi e infatti al riposo le formazioni tornano negli spogliatoi con le reti ancora bianche. Nella ripresa lo 0-0 dura poco meno di cinque minuti, con i padroni di casa che riescono a trovare la rete del vantaggio in avvio di secondo tempo.

Il finale

La partita però si conferma bloccata e dal punteggio basso, con la Jasna che prova senza successo a trovare il pari. Negli ultimi cinque minuti Chicco Cocco chiama il time-out e si gioca il tutto per tutto con il portiere di movimento. È ancora il Bissuola però a colpire con il gol del raddoppio, ma a due minuti dalla sirena la Jasnagora rientra in gara con il calcio di rigore trasformato da Piaz. L’assedio finale dei rossoblù, che cercano in ogni modo di segnare la rete che manderebbe la sfida ai supplementari, non basta però ad evitare la sconfitta. Al triplice fischio il 2-1 premia così il Bissuola, che si giocherà venerdì contro lo Jesi la promozione in Serie A2, mentre sulla lunghissima stagione della Jasnagora scorrono i titoli di coda.

