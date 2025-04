Jasna e quartu adesso sognano il salto in A2  

Il momento decisivo della stagione sta per arrivare. Terminata la stagione regolare, le sarde di Serie B si preparano ai playoff e ai playout. La Jasnagora e il Quartu sognano la promozione in A2 attraverso gli spareggi, il Monastir e la San Sebastiano Ussana devono invece mantenere la categoria. Le date cerchiate in rosso sono per tutte il 26 aprile, giorno della gara d’andata, e il 3 maggio, quando si giocheranno le partite di ritorno.

Jasna-Rho

Grazie al terzo posto finale nel girone A la Jasnagora potrà giocare il match di ritorno del primo turno in casa. I cagliaritani affronteranno il Real Five Rho, quarto in classifica e con un punto in meno rispetto ai rossoblù. Chi passa il turno sfiderà la vincente di Giovanile Centallo-Cardano ‘91 nei quarti il 10 e il 17 maggio. Le semifinali sono in programma il 24 e il 31 maggio, mentre la finale si giocherà in gara secca il 7 giugno.

Quartu-Cures

Le stesse date interessano il Quartu, che si prepara alla sfida al Cures e per questi playoff non si nasconde: «Abbiamo sofferto per qualificarci, ma adesso cerchiamo di farli seriamente per vincere», aveva dichiarato il presidente Fabrizio Righetto al termine dell’ultima partita di campionato vinta 4-2 contro lo United Pomezia.

Dopo tre promozioni in tre anni (dalla D alla B), il club non vuole fermarsi. Il quinto posto nel girone E costringe la formazione allenata da Diana a giocare l’andata contro il Cures. La vincente affronterà nei quarti una tra Circolo Canottieri Lazio e Spes Poggio Fidoni.

Playout

Al Monastir non è bastato avere oltre il triplo dei punti del Città Giardino Marassi per evitare il playout. La formazione di Barbarossa affronterà i liguri per ottenere la salvezza con il fattore campo a disposizione. Giocherà invece il ritorno in trasferta la San Sebastiano Ussana, che ha chiuso il campionato al penultimo posto a una lunghezza di distanza dal Club Sport Roma, l’avversario da battere nel doppio confronto per restare in Serie B.

