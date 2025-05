Jasmine Paolini, collezionista di finali 

ROMA. «Mattarella alla mia finale? Sono contenta, la visita che abbiamo fatto al Quirinale l'anno scorso è stata emozionante, spero di essere concentrata sulla partita». Jasmine Paolini, la collezionista di finali, che agli Internazionali di Roma disputerà quella di singolare ma anche quella in doppio con Sara Errani, commenta la notizia diramata ieri mattina da un euforico Angelo Binaghi, fresco di udienza papale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferma lo straordinario legame con lo sport italiano, ma l’occasione lo richiede.

La storia

Oggi a mezzogiorno contro l’americana Coco Gauff (numero 3 del mondo) l’impertinente campionessa di Bagni di Lucca cercherà di riscrivere la storia. Intanto perché, dopo quelle perse l’anno scorso al Roland Garros e a Wimbledon, vorrebbe vincere la finale più importante della carriera e poi perché l’Italia del tennis attende questo momento da quarant’anni. L’ultima delle tre italiane a conquistare gli Internazionali è stata Raffaella Reggi nel 1985 mentre per trovare l’ultima finalista basta tornare indietro di undici anni e trovare Sara Errani. Proprio la compagna di doppio di Jasmine, assieme alla quale è campionessa in carica e avrà l’opportunità del bis, grazie al successo (doppio 6-4) sulle russe Mirra Andrea e Diana Shnaider, le stesse avversarie battute nella finale di olimpica di Parigi. Domani affronteranno la russa Kudermetova e la belga Elise Mertens, che ieri con un doppio 6-2 hanno eliminato le australiane Storm Hunter ed Ellen Perez.

Doppietta

Prima di Paolini solo Monica Seles era riuscita a vincere due finali nello stesso torneo. L'azzurra risponde che «devo ancora giocarle. Sono contenta di aver centrato questa doppia finale ma devo rimanere concentrata pensando a quello che andrà fatto domani (oggi, ndr ), Poi penserò anche al doppio». Una gara «tatticamente perfetta», la definisce Errani a fine partita. «C'è tantissima gioia e soddisfazione per questa finale», aggiunge ancora Sara. «Siamo state solide, attente e siamo felicissime». Poi un pensiero per la sua compagna “Jas”: «Non è facile giocare sia singolo che doppio, ha dato tutto anche oggi e la posso solo ringraziare». Ora un ultimo sforzo per vincere l'ennesimo titolo di un periodo magico, perché nel 2024, oltre ai Giochi e alla vittoria in Billie Jean King Cup, si sono imposte come detto a Roma (Wta 1000), a Pechino (Wta 1000) e a Linz (Wta 500) e sono arrivate in finale al Roland Garros, partecipando a fine anno alle Finals di Riad. Quella di domenica, poi, sarà l'ottava finale per loro nel circuito, considerando pure il titolo a Monastir (Wta 250) nel 2023, la finale a Doha (Wta 1000) nel 2025 e la finale a Melbourne (Wta 250) nel 2022.

Il paragone

Con Jannik Sinner che fa impazzire i tifosi, è inevitabile un paragone: «Io come Sinner? Magari», ride Paolini. «Sicuramente mi diverto, la cosa fondamentale per me è scendere in campo con serenità, il tennis è la mia passione. Se lui ha detto che si vede che mi diverte giocare a tennis mi fa piacere, ho grande stima di lui».

