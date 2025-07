Jashari, ultimatum del Milan 

Roma. Il Milan alza l’offerta per Jashari ma lancia un ultimatum al Bruges, l’Inter non si muove per ora dalla sua posizione per Lookman ma tutto è in evoluzione. Sono gli opposti destini del mercato per le due milanesi, in questi giorni incagliate sulle trattative che potrebbero rivelarsi fondamentali per la costruzione della nuova stagione. Intanto, la Roma accoglie Wesley e aspetta la chiusura del quarto acquisto, Ghilardi, mentre il Napoli è sempre in agguato per Ndoye (l’altermativa è Chiesa).

Un mese di tempo

A quattro settimane dal via della serie A, le trattative delle squadre italiane procedono sempre a passo compassato. Anzi lento, se si confrontano con le cifre e i tempi di chiusura degli altri campionati europei. Prova ne è il primo colpo del Bayern, che ha raggiunto l’accordo con il Liverpool per Luis Diaz: l’attaccante colombiano passa dalla Premier alla Bundesliga per una cifra di 75 milioni di euro, e firmerà un contratto fino al 2029. Il Chelsea ha invece ceduto Joao Felix, reduce dall’infelice prestito al Milan, all’Al-Nassr per 30 milioni: il portoghese giocherà al fianco di Cristiano Ronaldo. Tornando alla serie A, Milan e Inter continuano il loro lavoro ai fianchi. Allegri aspetta di completare un centrocampo già arricchito da Ricci e Modric con il 22enne centrocampista svizzero di origine albanese valorizzato dal Bruges: ma per Jashari il ds Tare non intende andare oltre i 35 milioni più bonus già offerti. La mancata convocazione per la prima di campionato col Genk, di ieri, aveva lasciato pensare a un via libera, ma l’ultimatum lanciato da Tare («abbiamo fatto un’offerta importante, non ci saranno rilanci») dice che il puzzle non è ancora andato a posto. Ancora più complessa la vicenda Lookman: anche in questo caso la volontà del giocatore pesa, ma tra i 40 offerti dall’Inter e i 50 chiesti dall’Atalanta, ci sono milioni di motivi di dubitare. Possibile che le due dirigenze ne riparlino a margine dell’assemblea di Lega di domani, a Milano.

Il valzer degli attaccanti

La Roma accoglie Wesley (per il brasiliano applausi a Fiumicino, nonostante l’arrivo all’alba), ma non è detto che faccia sorridere Gasperini: il tecnico giallorosso è stato chiaro, mancano ancora tanti tasselli. Per Ghilardi si aspetta la chiusura di un affare in dirittura, Deossa che era il secondo obiettivo in regia dopo Rios rischia di sfumare come il compagno di nazionale colombiano: il Betis Siviglia è infatti in chiusura per il centrocampista del Monterrey. La Juve ha in testa per l’attacco ancora Kolo Muani, ma il Psg non intende riproporre la favorevole forma del prestito come la passata stagione, serve almeno un obbligo di riscatto; per questo avanza anche l’ipotesi Hojlund, attaccante danese che con la maglia dello United non ha riproposto le prestazioni con l’Atalanta. Il Torino è in chiusura per Aboukhlal, attacante esterno del Tolosa; per l’esterno offensivo marocchino, ex Psv, l’offerta è di 8 milioni. Il Genoa è su Pessina, in uscita dal Monza, mentre dal Brasile arriva la conferma che il Botafogo rinuncia a tentare l’acquisto dell’interista Taremi.

Gattuso a casa Juve

Il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, continua il suo tour nei ritiri tra le squadre della Serie A e ha fatto tappa a Torino. Come testimoniato dalle immagini pubblicate sui social dalla Juventus, il ct azzurro è stato in visita alla Continassa, dove ha assistito alla seduta di allenamento pomeridiana guidata dal tecnico Igor Tudor. Insieme a Gattuso, sono tornati nel quartier generale juventino anche gli ex Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci, che hanno accompagnato l’allenatore azzurro durante la sua visita torinese con il collaboratore Luigi Riccio.

