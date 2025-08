Jashari ha detto sì al Milan 

MILANO. Ci sono voluti quasi due mesi ma Ardon Jashari alla fine vestirà la maglia del Milan. È arrivata ieri la fumata bianca - ma non ancora l'ufficialità - dopo settimane di attesa, offerte al rialzo e momenti di stallo. Ora Massimiliano Allegri avrà il rinforzo a centrocampo fondamentale dopo la cessione di Reijnders al Manchester City che è valsa un incasso di 55 milioni di euro. Ci sono voluti comunque circa 38 milioni per riuscire ad avere il sì dal Brugge che ottiene un altro incasso record dopo quello per De Katelaere, sempre col Milan. Club ostico, quello belga, con cui fare affari, capace di continuare il braccio di ferro fino ad ottenere la cifra da sempre pretesa e nonostante il chiaro volere di Jashari fosse quello di approdare in Italia. Già perché lo svizzero non ha mai nascosto le sue volontà e ha forzato la mano fin dal primo momento, disertando gli allenamenti e svolgendo quindi la preparazione con sedute personali (da valutare quindi la sua condizione in vista dell'imminente inizio stagione). Il Milan alla fine ha ceduto al rilancio e il centrocampista si è disposto a svolgere a Milano le visite mediche e mettere la firma sul contratto. Per lui è pronto un quinquennale a due milioni circa a stagione.

Rossoneri attivissimi

È il quarto colpo messo a segno dal Milan dopo Ricci, Modric ed Estupinan. Ma è forse l'acquisto più delicato perché deve sostituire Reijnders, il migliore della passata stagione. Oltretutto le difficoltà di convincere il Brugge hanno messo la società rossonera in una posizione ostica soprattutto agli occhi dei tifosi, molto esigenti dopo il fallimento sportivo dello scorso anno. La squadra di Allegri sta però finalmente prendendo forma e manca solo l'attaccante, il bomber d'aria di rigore. Si continua a lavorare per lo juventino Dusan Vlahovic ma è un'altra operazione complessa con molte variabili. Il Milan sarebbe intenzionato a prendere tempo per arrivare verso la fine della sessione di mercato e provare così ad abbassare i costi dell'operazione. Più vicino invece l'accordo per Zachary Athekame, difensore ventenne dello Young Boy. Intanto il giovane Christian Comotto ha rinnovato il suo contratto con il club rossonero fino al 2028 ed è stato ceduto in prestito secco per una stagione allo Spezia. In uscita Jovic (Aek Atene), mentre con il Bologna non c'è ancora l'accordo per Okafor. Tare è al lavoro anche per definire con il Galatasaray la situazione di Morata, che dovrebbe andare al Como.

Gli altri affari

Da Rio arrivano le voci di un interessamento della Juventus per Neymar, il cui contratto con il Santos scade con la fine di questo anno solare. Intanto la Juve ha ceduto Weah al Marsiglia. Il Parma tratta il 23enne centrocampista danese Sorensen, del Midtjylland. A Napoli, invece, tiene banco il discorso delle cessioni, con Simeone verso il Torino e l'Atletico Madrid che insiste per Raspadori. In entrata il ds Manna continua i contatti per Miretti, tornato alla Juve, e Miguel Gutierrez del Girona. La Roma, invece, punta su Nene Dorgeles del Salisburgo, ma sul maliano ci sono anche Fiorentina e Atalanta (che per l'attacco, in sostituzione di Retegui, punta decisa sul brasiliano Rodrigo Muniz del Fulham). Il ds dei giallorossi Massara ha nel frattempo preso un altro rinforzo per la difesa: si tratta del polacco del Legia Varsavia Ziolkowski, un ventenne di 1,95 molto promettente per il quale verranno pagati 6 milioni di euro. Ora Kumbulla potrebbe tornare all'Espanyol. Continua anche la trattativa con il Manchester City per Echeverry. Dovbyk, che piace al West Ham, può partire solo per un'offerta superiore ai 30 milioni, in tal caso la Roma andrebbe su Krstovic. L'Udinese sta per dare Thauvin al Lens, ha preso Goglichidze dall'Empoli e ora tenta il colpo Witsel. A Pisa è invece arrivato Nzola, il Como ha preso a titolo temporaneo Lopes Menke, portiere dwll'Internacional di Porto Alegre e del Brasile under 20.

