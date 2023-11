Jannik: «un’Emozione speciale, grazie ai tifosi» 

malaga. «Ieri eravamo a un punto dall'essere fuori e oggi alziamo la Coppa». Dice bene Jannik Sinner e niente può descrivere meglio l’altalena di emozioni che lui e gli azzurri hanno saputo regalare: «È una gioia per gli italiani che sono venuti fino a qui a Malaga, e per tutti quelli che stanno a casa e hanno tifato per noi. È una cosa grande». dice, ancora sul campo, prima della premiazione. «In questa stagione abbiamo sofferto», dice poi l’azzurro alla Rai «ma siamo una squadra unita, e ognuno di noi può sorridere di questo successo. Chiudere così la stagione è bellissimo, ci dà molta energia per preparare la prossima».

«Abbiamo fatto un'ottima stagione, abbiamo sofferto da Bologna fino a qua. Abbiamo tenuto tanto che Matteo (Berrettini ndr ) venisse qui a sostenerci, possiamo solo ridere. C'è tanta emozione, abbiamo sentito tutti gli italiani venuti qui a Malaga, chi ha guardato in Italia. Grazie a loro, a chi ci ha creduto anche quando ci è andata male Sapevamo che era una cosa grande, abbiamo avuto la giusta mentalità». E prosegue: «L'emozione è particolare e speciale, sapevamo che avevamo un ottimo gruppo. Siamo riusciti a mettere i pezzi insieme. La cosa più importante era far squadra, siamo tutti contenti di alzare questa Coppa molto speciale».

