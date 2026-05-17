Jannik Sinner trionfa a Roma cinquant’anni dopo Panatta E poi scherza con Mattarella 

Roma. Cinquant’anni di attesa. Cinquant’anni senza un italiano a sollevare il trofeo di casa nel singolare maschile. Era stato Adriano Panatta nel 1976 (doppietta poi al Roland Garros), c’è riuscito ieri lui, Jannik Sinner che ieri in finale davanti a una tribuna d’onore gremita come non si era mai vista ha sconfitto il norvegese Casper Ruud per 6-4, 6-4. Il Foro Italico, dunque, incorona il nuovo re di Roma. Con questo successo, Jannik mette in bacheca tutti e 9 i Masters1000 in calendario: c’era riuscito solo Djokovic ma non aveva appena 24 anni come Sinner. Ne aveva 31. Ad applaudirlo ci sono Adriano Panatta e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (con cui Jannik scambia un paio di battute scherzose durante la premiazione), che lo scorso anno aveva festeggiato il trionfo di Jasmine Paolini e quest’anno raccoglie il doppio successo singolare-doppio grazie a Bolelli e Vavassori. «È un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano», Panatta, «e con il Presidente. Quando c'è il signor Mattarella son sempre molto emozionato e riesco sempre a mettermi in situazioni non piacevoli», dice il nuovo re di Roma, sorridendo della sua timidezza nel parlare davanti al Capo dello Stato. «Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto importante a casa, Adriano», dice poi rivolgendosi a Panatta. «Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua ma siamo molto, molto contenti», aggiunge. «Adesso è importantissimo riposare, non pensare al tennis per qualche giorno, stare un po’ in famiglia e poi essere più pronti possibile per Parigi», dice ancora.

La partita

L’avversario, il norvegese Casper Ruud, ex numero 2 del mondo (nel 2022), è quasi un dettaglio. Anche se rispetto ai quarti dell’anno scorso, quando aveva fatto solo un game, il norvegese è stato un finalista vero. Il primo set comincia con un break che però Sinner si riprende subito e raddoppia poi al nono game (sul 5-4), chiudendo il primo parziale (6-4) con una palla corta. Il secondo set è molto meno incerto. Perché Ruud parte male, subito sotto di un break e a rischio di raddoppio nel terzo game. Che arriva nel quarto gioco. Finisce con un altro 6-4, con mamma Siglinde in tribuna che si copre gli occhi sul penultimo 15. «Prima di tutto mi congratulo con Jannik per questo primo titolo a Roma, è difficile descrivere a parole quello che stai facendo, per me è un onore condividere il campo con te. Quello che stai facendo per te, il tuo Paese e il tennis è straordinario. Nel calcio, invece, la storia è stata un po’ diversa...», scherza Ruud. «Incredibile quello che sta facendo da diversi mesi, arrivare a Roma con tanta pressione e vincere: Jannik sta facendo la storia», esulta il coach Simone Vagnozzi.

Il testimone

Il passaggio di testimone da Panatta a Sinner è tutto in un abbraccio. Il romano, infatti, era stato l'ultimo italiano, nel 1976, a vincere il torneo di casa. E ora, 50 anni dopo, è lui stesso ad attendere il nuovo campione degli Internazionali d'Italia e a premiarlo. «Vedere Jannik vincere al Foro Italico ha qualcosa di speciale. Ci siamo parlati, gli ho detto che lo aspetto al Roland Garros perché voglio premiarlo anche lì», dice Panatta. E conclude. «A Roma ho vissuto un giorno che mi ha cambiato la vita nel '76. Con le mie vittorie e quelle della Davis il tennis esplose e diventò popolare, anche chi non se lo poteva permettere iniziò a giocarci: lo sdoganammo per tutti, e questo non ce lo leva nessuno. Ritrovare oggi un italiano capace di imporsi con questa personalità e questo gioco mi fa davvero piacere».

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