Jannik Sinner si affida agli ex di Djokovic 

Marco Panichi nuovo preparatore atletico di Jannik Sinner e Ulises Badio suo nuovo fisioterapista: il numero 1 del tennis mondiale ha presentato i nuovi collaboratori dello staff, con un post su Istagram: “Benvenuti nella squadra Marco e Ulises”. Panichi e Badio affiancheranno Simone Vagnozzi e Darren Cahill nel box a partire dai tornei in Cina: i prossimi due appuntamenti saranno l'Atp 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai.

Badio, argentino di Santa Fe, 46 anni, è stato alla base dei successi di Novak Djokovic fino a pochi mesi fa. Profondo conoscitore di medicina e nutrizione cinese è un esperto nel recupero e la prevenzione degli infortuni. Risiede in Italia da alcuni anni, in Veneto, e in queste ultime stagioni sportive ha anche collaborato con alcuni club di calcio. Panichi, 60 anni, romano, laureato in Sport Coaching e Psicologia nello sport alla NSU University della Florida, è stato uno degli storici collaboratori di Djokovic e lo stesso ex numero 1 del mondo gli ha dedicato un lungo post di ringraziamento al momento di concludere la collaborazione: «Grazie Romanista (come ti chiama Goran Ivanisevic) per tutta l'energia, lo sforzo e il tempo che hai investito per farmi diventare il miglior giocatore e la miglior persona possibile. Con affetto».

