Jannik Sinner il magnifico 

Miami. Ha distrutto Medvedev per regalarsi una seconda chance di giocare per il numero 2 della classifica Atp. A Miami Jannik Sinner ieri è stato protagonista di un match che entra nella galleria dei suoi capolavori assoluti: 6-1, 6-2 al numero 3 del mondo, dal quale un anno fa aveva perso in finale. Adesso, con la certezza di aver difeso i punti Atp del 2023, andrà per la terza volta del Masters 1000 in Florida a caccia del titolo in un match che varrà anche il sorpasso mondiale ai danni di Carlos Alcaraz, anche se stavolta non sarà uno scontro diretto, dato che lo spagnolo è uscito nei quarti.

Alla fine sul viso di Sinner si è acceso un sorriso luminoso come poche volte si era visto. «Mi sentivo benissimo, sono contento». Una vittoria così ti lascia dentro una consapevolezza grande quanto i dubbi che insinua nella mente del russo, battuto per la quinta volta di fila (dopo 6 vittorie). Una lezione impressionante.

La finale

Domani si gioca la finale e l’avversario di Sinner sarà il vincitore della partita giocata la scorsa notte tra il tedesco Sascha Zverev, numero 5 del mondo, e Grigor Dimitrov. Il bulgaro aveva fornito la sorpresa del torneo battendo Carlos Alcaraz 6-2, 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. «Mi sento frustrato. Mi ha fatto sentire come se avessi 13 anni...», l’amara considerazione del ventenne spagnolo che, vincitore a Indian Wells, non potrà così realizzare il “Sunshine Double”.

Oggi si gioca anche la finale femminile tra la sorpresa americana Danielle Collins (n.53 Atp) e la favorita kazaka Elena Rybakina (4).

RIPRODUZIONE RISERVATA