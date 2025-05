Jannik saldo al numero 1 musetti all’ottavo posto  

Il torneo di Roma si chiude con gli ultimi verdetti (il doppio è stato vinto 13-11 al match tie-break dai veterani, il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic sui francesi Doumbia-Reboul) e con i punteggi che ridisegnano le classifiche dell’Atp e della Wta.

L’Italia esce rafforzata dal Foro Italico, almeno pe ciò che riguarda i propri migliori giocatori. Sinner, assente un anno fa, ha già recuperato 650 dei 1600 punti persi per la squalifica e con 10380 punti comanda la graduatoria con 1530 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz, che ha scavalcato Alexander Zverev. Nella Top 10, alle spalle di Taylor Fritz, Jach Drapwer, Nivak Djokovic e Casper Ruud, si muove Lorenzo Musetti. Il carrarino sale all’ottavo posto, best ranking in carriera, ad appena 45 punti dal norvegese, e precede Alex De Minaur e Holger Rune. Guadagna due posti, nonostante l’amaro ritiro, anche Matteo Berrettini, che adesso è al numero 28, mentre resta al 34 Flavio Cobolli, che dopo Roma ha perso anche a Torino.

A Torino

A proposito, il Challenger 175 che ha preso il posto di Cagliari (a causa dell’incertezza sui lavori di rimodernamento del Tennis Club di Monte Urpinu) è stato vinto dal kazako Alexander Bublik, che in finale ha sconfitto il cinese Yunchaokete Bu per 6-3, 6-3 in 74 minuti.

La Wta

La classifica femminile, sempre comandata da Aryna Sabalenka, vede vanzare le finaliste di Roma. L’americana Coco Gauff sale al secondo posto, seguita dalla connazionale Jessica Pegula, mentre Jasmine Paolini torna alla propria miglior posizione in carriera (numero 4). Tutte hanno scavalcato l’ex numero 1, la polacca Iga Swiatek, che ha perso tre posti. Alle sue spalle, la diciottenne russa Mirra Andreeva, scavalca Madison Keys al numero 5. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA