Jannik in campo, è Sinner-manìa Attesa per Musetti 

Roma. Non è ancora arrivato il momento dell'esordio, ma Jannik Sinner continua a monopolizzare l'attenzione del pubblico agli Internazionali d'Italia. L'azzurro, infatti, anche ieri ha regalato spettacolo al Foro Italico scendendo in campo per un allenamento, stavolta contro l'americano Taylor Fritz, numero 4 al mondo. Cori e applausi per il tennista italiano, accolto da una vera e propria ovazione al momento dell'ingresso in campo, con l'azzurro che ha testato la propria condizione in vista dell'esordio di sabato 10 maggio contro il vincente del confronto tra Navone e Cinà, in programma oggi, un allenamento sotto lo sguardo vigile di Vagnozzi e Cahill.

«Nessun vantaggio»

Il suo coach, Vagnozzi, assicura: «La pausa non è stata un vantaggio». E prosegue: «Ho sentito addirittura che può beneficiarne, ma se fosse così perché nessuno si è mai fermato così tanto? Poi come tutte le cose proviamo a prendere gli aspetti migliori, ma sappiamo di arrivare qui senza partite. Negli ultimi cinque mesi abbiamo giocato appena due tornei, non è un vantaggio questo». L'obiettivo, poi, è lo stesso dichiarato anche da Jannik: «Giocare più incontri possibili, per riprendere il ritmo partite e arrivare al meglio a Parigi».

Lorenzo è pronto

La truppa azzurra va alla conquista degli Internazionali. A partire da quel Lorenzo Musetti che arriva dalla semifinale a Madrid e prima ancora dalla finale, persa, contro Alcaraz a Montecarlo. «Sto esprimendo il mio miglior tennis e sono a Roma per confermare questo bel momento. La mia mentalità deve essere quella di avere l'obiettivo di vincere su qualsiasi superficie, sarebbe da stupidi non pensarlo», ha ammesso il numero 9 al mondo, entrato in top 10 alla vigilia del torneo romano e deciso a salire ancora grazie alle prestazioni all'ombra del Colosseo. Musetti scenderà in campo sabato, come Sinner. Il giorno dei grandissimi, al Foro Italico.

RIPRODUZIONE RISERVATA