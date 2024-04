Jannik, il modesto: «Per me ogni torneo è un’opportunità» 

«Non avrei mai pensato di trovarmi in questa posizione, è una sensazione bellissima. Se il primo gennaio mi avessero detto che avrei vissuto un tale inizio di stagione, non lo avrei mai creduto». Jannik Sinner, 22enne di San Candido, programmato per espugnare la vetta del ranking Atp, sa anche sorprendersi e sorprendere. Per festeggiare la vittoria al Miami Open, che l'ha proiettato al secondo posto del mondo, è bastata «una cena tranquilla con il mio team» nel ristorante italiano a Downtown Miami, lo stesso che l'ha accolto nelle due settimane del torneo.

Sobrietà e disciplina, sempre: quella appena trascorsa «è stata una settimana speciale e ne sono contento», si concede, «ma adesso si torna a casa e si comincia a preparare Montecarlo. Non c'è molto tempo». Tra gli applausi di tecnici, avversari e ammiratori - sugli spalti c’erano anche due star del poo come Laura Pasini e Shakira - è partito l'assalto al trono di sua maestà Novak Djokovic, che potrebbe abdicare già sulla terra rossa dei prossimi tornei, grazie a un meccanismo che dà a Sinner meno punti da scartare.

«La stagione è iniziata molto bene, è andata anche oltre le mie aspettative, ma vivo ogni torneo come una nuova opportunità e so che ho ancora molto da dimostrare», ha proseguito Sinner. «Ho la fortuna di lavorare con un gran team che mi supporta e mi sprona a fare sempre meglio. Sono felice della mia vita e della mia stagione, ho giocato molti match e ho vinto tre tornei prestigiosi (oltre a Miami, Australian Open e Rotterdam, ndr ), ma tra qualche giorno ricominceremo con gli allenamenti».

In avvio di conferenza l'azzurro è stato protagonista di un simpatico siparietto con l'autore della prima domanda, che l'ha definito «numero 1 del ranking». «Numero uno?», ha replicato Sinner, che dopo la correzione ha sottolineato «unforced error», suscitando l'ilarità dei giornalisti. Intanto sta già riscrivendo la storia del tennis italiano, meritandosi i complimenti della premier Giorgia Meloni, che su Instagram ha scritto: “Grazie per le emozioni che ci hai regalato e per aver portato il Tricolore ancora più in alto”.

