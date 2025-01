Jannik a Dubai dal 17 febbraio 

Nel calendario sportivo di Jannik Sinner è sparito l’Atp 500 di Rotterdam, dove difendeva il titolo del 2024. Il primo impegno è per ora previsto dal 17 febbraio a Doha, sul cemento, dove sono in palio altri 500 punti. Al torneo emiratino dovrebbero partecipare anche Alcaraz, Djokovic e Medvedev. Il 2 marzo Sinner dovrebbe trasferirsi negli Usa per due Masters 1000: Indian Wells dal 2 al 16 marzo e Miami dal 19 al 30 marzo.

Il rientro in Europa dal 14 al 20 aprile per l'Atp 500 di Monaco di Baviera. Il condizionale in questo caso è d'obbligo: si tratta della settimana in cui il Tas dovrà esprimersi sul ricorso Wada per il caso doping Clostebol. Prematuro programmare. Di certo c'è l'orizzonte: Internazionali di Roma e Roland Garros.

