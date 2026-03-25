Janna ‘e Vrore, un milione corre sulla pista 

Via ai lavori per realizzare una nuova pista di atletica leggera all’interno dell’impianto sportivo di Janna e Vrore. Il Comune ha infatti recentemente bandito l’appalto dell’opera per un importo complessivo di un milione e duecentomila euro, finanziati in parte dalla Regione e in parte dal bilancio comunale. Ad aggiudicarsi i lavori è stata l’impresa Vasapollo di Cagliari. L’intervento rappresenta un ulteriore tassello di un progetto più ampio portato avanti dall’amministrazione, che punta alla creazione di una vera e propria cittadella sportiva interdisciplinare. Nell’area di Janna e Vrore sono già presenti il campo di calcio e un ciclodromo, strutture che negli anni hanno contribuito a rendere il sito un punto di riferimento per lo sport locale. «La nostra idea – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Flori – è proseguire con la realizzazione di nuove strutture come un palazzetto dello sport, una piscina e campi da tennis e padel. Ci vorrà tempo, ma è fondamentale portare avanti la programmazione per intercettare futuri finanziamenti».

Per il momento, però, l’attenzione è concentrata sulla pista di atletica, un’opera attesa che consentirà di colmare la mancanza di impianti dedicati a una disciplina tra le più praticate e inclusive. Un investimento che guarda al futuro e alla crescita sportiva del territorio.

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