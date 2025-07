Janna ‘e Vrore, conto alla rovescia per il campo sportivo 

L’amministrazione comunale di Siniscola è in attesa del nullaosta da Cagliari per poter finalmente dare il via ai lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo di Janna ‘e Vrore. Si tratta di un intervento già finanziato con un milione di euro, che rappresenta un importante occasione di rilancio per lo sport locale e per l’intera comunità. Il progetto, atteso da tempo da atlete, atleti e associazioni sportive del territorio, prevede l’ammodernamento della struttura con la realizzazione di nuovi spazi specificatamente pensati per le discipline di atletica leggera. La riqualificazione, oltre a migliorare la qualità degli impianti esistenti, consentirà l’adeguamento della struttura, garantendo maggior sicurezza e funzionalità per chi pratica sport a livello sia amatoriale che agonistico. Verranno introdotte anche aree dedicate all’allenamento e alla preparazione atletica, spogliatoi moderni e tribune più confortevoli per il pubblico. «Questa iniziativa - sottolinea l’assessore allo Sport, Stefano Grecu - mira a promuovere lo sport come elemento di aggregazione e crescita, in attesa che il via libera da parte degli uffici regionali di Cagliari consenta l’inizio dei lavori e l’apertura di una nuova stagione per l’impianto sportivo di Siniscola».

