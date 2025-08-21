Jankto si ferma: starò con mio figlio 

«Troppi infortuni, e poi voglio stare più tempo con mio figlio». A 29 anni, Jakub Jankto dice addio al calcio. Centrocampista, ex di Sampdoria, Udinese e Cagliari, il calciatore ceko era uscito nella passata stagione dalle rotazioni di Davide Nicola, dopo una stagione con Claudio Ranieri nella quale si era sempre fatto sempre trovare pronto. Jankto era stato il primo a fare coming out, raccontando con un video su Instagram la sua omosessualità. Sempre sui social, Jankto ha spiegato la scelta di lasciare lo sport attivo: «Molti mi chiedono se continuerò a giocare – scrive Jankto, il cui contratto col Cagliari è scaduto alla fine della passata stagione - la mia risposta è: sfortunatamente no. La ragione è semplice, troppi infortuni, i legamenti della mia caviglia sono completamente andati».

Ma la ragione principale, ha aggiunto Jankto, non è legata alle sue precarie condizioni fisiche, a una professione certamente usurante. Ma è il figlio avuto da Marketa Ottomanska: «Il punto chiave - aggiunge Jankto - è mio figlio, col quale non ho avuto la possibilità di vedermi tanto spesso. Voglio cambiare questa situazione, perché abbiamo solo una famiglia e per questo voglio trasferirmi a Praga e passare più tempo con lui». (e.p.)

