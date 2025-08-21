VaiOnline
Personaggi
22 agosto 2025 alle 00:39

Jankto si ferma: starò con mio figlio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Troppi infortuni, e poi voglio stare più tempo con mio figlio». A 29 anni, Jakub Jankto dice addio al calcio. Centrocampista, ex di Sampdoria, Udinese e Cagliari, il calciatore ceko era uscito nella passata stagione dalle rotazioni di Davide Nicola, dopo una stagione con Claudio Ranieri nella quale si era sempre fatto sempre trovare pronto. Jankto era stato il primo a fare coming out, raccontando con un video su Instagram la sua omosessualità. Sempre sui social, Jankto ha spiegato la scelta di lasciare lo sport attivo: «Molti mi chiedono se continuerò a giocare – scrive Jankto, il cui contratto col Cagliari è scaduto alla fine della passata stagione - la mia risposta è: sfortunatamente no. La ragione è semplice, troppi infortuni, i legamenti della mia caviglia sono completamente andati».

Ma la ragione principale, ha aggiunto Jankto, non è legata alle sue precarie condizioni fisiche, a una professione certamente usurante. Ma è il figlio avuto da Marketa Ottomanska: «Il punto chiave - aggiunge Jankto - è mio figlio, col quale non ho avuto la possibilità di vedermi tanto spesso. Voglio cambiare questa situazione, perché abbiamo solo una famiglia e per questo voglio trasferirmi a Praga e passare più tempo con lui». (e.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

«Insularità, basta proclami: si apra la vertenza Sardegna»

La proposta di Cgil e Cisl per garantire le compensazioni Deidda (FdI): «Il Governo c’è». Lai (Pd): «Azioni concrete» 
Lorenzo Piras
Il lungo addio

Medici in fuga dalla sanità pubblica

Turni massacranti e basse retribuzioni, in Italia è boom di dimissioni 
Piera Serusi
Il caso

«Sagre senza buoi, per noi un danno»

La famiglia Piddiu: per la dermatite abbiamo già perso 12mila euro 
Ivan Murgana
lo sgombero

Blitz al Leoncavallo, infuria la polemica

Meloni: non ci sono zone franche. L’ira del sindaco Sala: non era stato avvertito 
Tragedia a Ragusa

Sfugge ai genitori e annega in piscina

Il bimbo, 2 anni, era nella villa del nonno. Il padre lo trova esanime sott’acqua 