Jankto riprende a correre, operato Mancosu  

INVIATO

Saint Vincent. La seconda settimana di preparazione del Cagliari in Val d’Aosta è iniziata con il sorriso di Jakub Jankto che ha ripreso a correre. L’esterno ceco si era fermato dopo un quarto d’ora scarso nella gara con l’Olbia per un fastidio alla coscia sinistra. Fastidio che lo ha tormentato anche a Saint-Vincent dove non si è mai allenato. C’è stato un momento in cui si è pensato al peggio, ma i controlli ai quali si è sottoposto al JMedical di Torino hanno subito rassicurato lo staff medico che, a quel punto, ha gestito il recupero sino al ritorno in campo, ieri appunto, per una leggera sgambata. L’intensità andrà pian piano a salire sino ai contrasti.

Il punto

Sta rompendo il ghiaccio anche Jacopo Desogus, con un impatto più soft rispetto all’ex Samp, mentre Gaston Pereiro ha messo il naso fuori dalla palestra solo nel pomeriggio. Tutti gli altri non si risparmiano, tra sedute atletiche e tattiche. Tranne Marko Rog, Marco Mancosu e Gianluca Lapadula, chiaramente. Il primo - tradito per la terza volta dal crociato, stavolta al ginocchio sinistro - è tornato in Croazia in attesa di sapere quando e dove operarsi. Si è sottoposto a intervento chirurgico ieri a Villa Stuart per esiti di “lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio destro”, invece, il fantasista sardo. Dovrà stare fermo almeno sei settimane. Il peruviano, a sua volta, ha immortalato con un video su Instagram il momento in cui i medici della stessa clinica romana gli toglievano il tutore per un controllo alla caviglia operata. Gli è stato messo poi un altro tutore che dovrà tenere un mese circa ancora. Sempre, ieri, intanto, è tornato in ritiro Edoardo Goldaniga che aveva avuto un permesso di due giorni per motivi familiari.

Verso il Como

E mentre la squadra è alla ricerca della condizione atletica ideale, Ranieri sta provando a chiudere il cerchio tattico, al netto dei giocatori disponibili. Importante, a tal proposito, l’amichevole di domani con il Como, squadra di Serie B nella quale militano, tra gli altri, gli ex Faragò e Cerri.

RIPRODUZIONE RISERVATA