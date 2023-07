Jankto, oggi le visite mediche poi la firma 

Via col ritiro e il Cagliari si prepara a calare sul tavolo del mercato un tris d'acquisti, per la felicità di Claudio Ranieri, che vede trasformare in realtà la prima richiesta fatta poco dopo la promozione. Il tecnico, infatti, potrà avere subito a disposizione Jakub Jankto, uno dei suoi pupilli nel biennio da padrone della panchina della Sampdoria, considerato il tassello perfetto nella costruzione del 4-4-2 che dovrà essere il nuovo abito tattico del Cagliari. Jankto è atteso oggi a Villa Stuart per le visite mediche. A seguire, sono pronti a vestirsi di rossoblù il portiere Simone Scuffet e il fantasista Gaetano Oristanio.

Furia ceca

Ranieri e Bonato sono andati decisi fin da subito su Jankto. Il ceco ha vissuto il periodo migliore della sua carriera proprio col tecnico romano alla Samp, mentre il direttore lo ha visto crescere all'Udinese. L'uomo giusto per passare al 4-4-2, sia dal punto di vista tattico che da quello mentale. Jankto arriva da due stagioni non proprio esaltanti, tra Getafe e Sparta Praga. Questo ha favorito il Cagliari, che ha potuto chiudere l'accordo con il club spagnolo, proprietario del cartellino, per l'acquisto a titolo definitivo. Oggi Jankto è atteso a Villa Stuart, a Roma, per le visite mediche, propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà ai rossoblù per due anni, con opzione per un terzo anno a favore del club, con un ingaggio di circa un milione (bonus vari compresi) a stagione.

Abodi in fuorigioco

Ma l'arrivo di Jankto è diventato un evento da un punto di vista sociale, visto che il giocatore sarà il primo calciatore omosessuale dichiarato del campionato di Serie A. Vivaci polemiche ha suscitato un intervento a Radio24 del Ministro dello Sport Andrea Abodi: «Non amo le ostentazioni, ma le scelte individuali vanno rispettate per come vengono prese e per quello che sono». «Parole spiacevoli e inopportune che rivelerebbero la cultura politica omofoba e retrograda di questo governo», ha ribattuto la vice presidente dell'Eurocamera, Pina Picierno. Ancora più dura la segretaria del Pd Elly Schlein: «Sarebbe opportuno che chi sta nelle istituzioni agevolasse il coming out, soprattutto nello sport. Non c'è nessuna ostentazione nel dichiarare quello che si è».

Avanti un altro

Tornando al mercato, il Cagliari ha praticamente chiuso l'accordo col Cluj per l'acquisto a titolo definitivo del portiere Scuffet. Al club romeno va un milione circa, mentre il giocatore firmerà un biennale con i rossoblù. Scuffet partirà da vice-Radunovic, ma con l'obiettivo di ribaltare le gerarchie, dimostrando quel valore che, al suo esordio con l'Udinese, lo aveva fatto considerare il nuovo Buffon, riprendendosi un posto al sole nella Serie A italiana. Ritorno in Italia grazie al Cagliari anche per Oristanio, trequartista classe 2002 di proprietà dell'Inter, reduce da due stagioni in prestito col Volendam in Olanda. Il gioiellino arriverà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, visto che i nerazzurri non vogliono mollare la presa sul giocatore. Ma il ds Bonato non si ferma certo qui. Con la Samp si parla sempre del doppio scambio che porterebbe Augello e Gabbiadini alla corte di Ranieri, con Barreca e Pereiro agli ordini di Pirlo in blucerchiato. E il ds rossoblù non si arrende per il play della Spal Prati. Davanti alla richiesta del club ferrarese (10 milioni), il Cagliari replica con l'attesa e la consapevolezza che la Spal, prima o poi, sarà costretta a pretese più miti. Stessa tattica utilizzata per arrivare al difensore dell'Atalanta Palomino, che non rientra più nei piani di Gasperini e che è legato ai bergamaschi dall'ultimo anno di contratto. E intanto si cerca di sistemare alcuni giovani in soprannumero, come Boccia, Contini e Desogus.

RIPRODUZIONE RISERVATA