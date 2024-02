Jankto, non doveva andare così 

Non ci saranno mazzi di fiori o applausi ad attenderlo. Perché Jakub Jankto detto “Kuba”, da Udine, è andato via dopo aver fatto volare gli stracci. Domenica il centrocampista ceco tornerà in Friuli da avversario, col Cagliari, ma difficilmente partirà nell'undici titolare. Perché quanto visto negli anni in bianconero prima e con la Sampdoria poi sembra essere solo un lontano ricordo. Tanto che lo stesso Claudio Ranieri, che la scorsa estate lo aveva messo al primo posto nella lista dei rinforzi desiderati, sembra aver esaurito il credito di fiducia accordatogli. «Non è il giocatore che mi aspettavo...».

C'eravamo tanto odiati

Quello tra l'Udinese e Jankto non è stato un rapporto tutto rose e fiori. Anzi. Il ceco, scovato dai leggendari talent scout friulani nelle giovanili dello Sparta Praga, sbarca in Italia nel 2014. Una stagione nella Primavera dei bianconeri, guidata da Mattiussi, poi il trasferimento in prestito all'Ascoli, in Serie B, dove si mette in evidenza segnando 5 reti e distribuendo 9 assist in 34 presenze. Nell'estate 2016 torna a Udine, dove il ds Nereo Bonato, proprio lui, decide di dargli una chance in prima squadra. L'esordio, con Beppe Iachini in panchina, arriva alla quinta giornata, contro la Fiorentina. E Jankto, allora ventenne, non esce più. Il suo primo anno in A si chiude con 29 presenze, accompagnate da 5 reti e 4 assist, nella seconda stagione si conferma, con 4 reti e 5 assist in 36 presenze. Ma “Kuba” non lega con l'ambiente, anche perché molto spesso dice quel che pensa, senza troppi filtri. I primi a finire nel mirino sono i suoi compagni nella Primavera: «Non so quanti di loro arriveranno a giocare in Serie D». Ben più pesanti le parole riservate alla società, al termine del campionato 2017-18, caratterizzato da un filotto di undici sconfitte di fila con Oddo in panchina e un ritiro di due mesi in un hotel cittadino. JJ, in un'intervista a un giornale ceco, dirà: «Eravamo nel peggior hotel di Udine, dove anche i bagni erano sporchi. Era una punizione, ci dicevano che questa condizione doveva rinforzare lo spirito di squadra». Abbastanza per portare a una querela dell'hotel tirato in ballo e a convincere l'Udinese a lasciarlo partire. Jankto sognava la Premier inglese o la Liga spagnola, ma il ragazzo di Praga (dopo 69 presenze con 11 reti in maglia bianconera) finirà per 14 milioni alla Sampdoria.

Il grande flop

A Genova, nel 2019, l'incontro con Ranieri. Che dal ceco ottiene corsa, forza, gol e assist. Ecco perché, dopo la promozione, mette il nome di Jankto in cima alla lista dei rinforzi desiderati per il Cagliari. “Kuba” arriva in Sardegna dopo due stagioni tutt'altro che esaltanti con Getafe e Sparta Praga e sotto i riflettori più per il coming out sulla sua omosessualità che per le imprese sul campo. Lo Jankto di Udine e Genova, però, a Cagliari non si è ancora visto. Facile che il presidente Giulini si riferisse anche a lui, quando ha parlato di giocatori che non hanno reso per quanto si sperava in estate. Ben più esplicito Ranieri, che prima della gara con la Roma, sconsolato, aveva ammesso: «Non è il giocatore che mi aspettavo, doveva essere un pezzo importantissimo nello scacchiere del Cagliari, come lo era stato alla Samp dove era titolare inamovibile. È un peccato, ma dispiace più a me che a lui».

