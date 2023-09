Jankto migliora, Pereiro in gruppo 

Niente pause, il Cagliari ieri pomeriggio è tornato in campo ad Asseminello. Dopo il ko col Milan, obiettivo puntato sulla gara di lunedì sera al Franchi con la Fiorentina, studiata in tv da Ranieri nella gara di ieri col Frosinone.

Chi si rivede

Lavoro di scarico per chi ha giocato con i rossoneri. Nessuna preoccupazione per Luvumbo, che nel finale della partita è stato colpito dai crampi. Dopo tanto tempo, torna in gruppo Pereiro, che ha giocato anche la partitella finale, mentre si rivede parzialmente in gruppo Desogus. Ancora in personalizzato, invece, Jankto e Mancosu.

Cagliari e “Be Active”

Anche il Cagliari ha aderito alla Settimana Europea dello Sport “Be Active”, dal 23 al 30 settembre, un’iniziativa promossa nel 2015 dalla Commissione Europea per promuovere lo sport e gli stili di vita sani. Ieri l'incontro a Villasor, con gli alunni della scuola primaria dell'Istituto “Ernesto Puxeddu”, per l'iniziativa “Il calcio è di tutti – La diversità come elemento di forza e non di debolezza”. Erano presenti Elisabetta Scorcu (Football social responsability officer del Cagliari), la psicologa dello sport Gianna Manca e ancora il responsabile regionale di Sport e Salute Stefano Esu. (al.m.)

