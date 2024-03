Jankto, è il gol più atteso  

Al fischio finale dell'arbitro Rapuano si sono cercati con lo sguardo e si sono abbracciati. Perché Jakub Jankto è stato fortemente voluto a Cagliari da Claudio Ranieri e il tecnico, dopo averlo aspettato e bacchettato, gli ha ridato fiducia, mettendogli sulle spalle una maglia da titolare nelle ultime partite. “Kuba” ha ringraziato con un gol che spezza un digiuno di vittorie in trasferta proprio nel momento topico della stagione. La dedica, sul suo profilo social, è tutta per il capitano, Leonardo Pavoletti, costretto da un infortunio ai box per i prossimi due mesi: «A prescindere: forza amico nostro».

La lunga attesa

L'ultimo gol Jankto lo aveva segnato con la maglia dello Sparta Praga, il 10 settembre del 2022. Una vita fa. A Cagliari, quel giocatore che Ranieri aveva avuto come trascinatore alla Sampdoria non si era ancora visto. Proprio il tecnico, appena qualche settimana fa, lo aveva bacchettato pubblicamente: «Non è il Kuba che conoscevo io». Parole che, forse, hanno fatto scattare qualcosa nel centrocampista ceco. Che sul campo, in allenamento, ha convinto Ranieri a dargli un'altra chance. Dopo due gare vissute in panchina, un posto nell'undici iniziale proprio contro quell'Udinese che lo aveva portato in Italia, poi il bis col Napoli e ieri a Empoli. Una gara di corsa e sacrificio, prima a destra e poi a sinistra. Fino al minuto 24' della ripresa, quando Jankto si è trovato al posto giusto nel momento giusto dopo la parata di Caprile su Nandez. Un mancino forte e preciso, imprendibile, il gol ritrovato e l'abbraccio dei compagni. E finalmente può sorridere e anche ridere: «Ho preso un pugno da un mio compagno e infatti non stavo benissimo, ma va bene così».

Che vittoria

Poi il ceco analizza una vittoria che può segnare la stagione del Cagliari: «Le sensazioni sono positive perché abbiamo ottenuto finalmente tre punti. Nel primo tempo, però, non siamo stati determinati come contro il Napoli: sotto quest’aspetto dobbiamo migliorare. Nella ripresa abbiamo segnato e questa volta siamo stati bravi a non subire gol». Un gol pesantissimo, difeso con le unghie e con i denti, anche grazie alla spinta dei tanti tifosi presenti a Empoli. E Jankto ha un pensiero anche per loro: «Sto dando il massimo per la squadra e per i tifosi, sono ancora più contento per loro che per me: sono venuti anche oggi quasi in 700, fanno tanti sacrifici per seguirci. Per questo li ringrazio, sono fondamentali».

Un altro passo

La vittoria fuori casa, la prima della stagione, apre un mese decisivo. «Non era una trasferta facile, l’Empoli è una squadra che sta facendo molto bene ultimamente. Adesso arrivano altre partite importantissime per la corsa salvezza, sarà un mese molto importante per noi. Siamo una squadra che lotta sempre, sino alla fine. Questo gruppo aveva già dentro di sé questa caratteristica lo scorso anno: io non c’ero ancora, i ragazzi erano stati grandissimi, non avevano mai mollato. Lo stesso dobbiamo fare ora».