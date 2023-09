Jankto chiede un altro sforzo 

Il primo gol in campionato del Cagliari è arrivato ieri, ma per la prima vittoria bisognerà però attendere dopo la sosta. Per Jakub Jankto c'è però un concetto piuttosto chiaro da portare a casa dopo Bologna: «Restare fiduciosi, assolutamente», la richiesta del centrocampista ceco. «Dobbiamo concentrarci su noi stessi, bisogna riscattarci e subito. Abbiamo giocato anche contro l'Inter, una squadra di maestri e fra le più forti in Italia, quello che dobbiamo fare è andare avanti e restare fiduciosi, anche se gli episodi sono andati a nostro sfavore. Ciò che dispiace è che abbiamo soltanto un punto, ma siamo un bel gruppo e dobbiamo rimanere tranquilli: col lavoro quotidiano possiamo raggiungere tutti i risultati che ci siamo prefissati».

La partita

Gli errori individuali hanno segnato una gara che il Cagliari, pur con qualche sofferenza, stava riuscendo a condurre prima e a portare a casa col pareggio poi. La concentrazione massima è una delle chiavi che Jankto chiede a tutta la squadra: «Dobbiamo lottare in ogni singola partita, ci dispiace per questa sconfitta però da qua possiamo migliorare perché la stagione è appena cominciata. Dovevamo aspettare e ripartire, potevamo fare meglio: c'è sempre da crescere, ma anche il Bologna non ti faceva giocare». Il piano partita sembrava poter funzionare, finché non sono avvenute le leggerezze: «Sicuramente c'è un rammarico grandissimo, perché avevamo anche iniziato bene. Stava andando come l'avevamo programmata e preparata: purtroppo non è andata come volevamo, però dobbiamo lasciare da parte questa sconfitta e pensare all'Udinese».

In crescita

Un fastidio alla coscia sinistra nella prima amichevole precampionato con l'Olbia ha condizionato l'estate di Jankto, che ha dovuto rallentare il suo inserimento nel nuovo Cagliari. In panchina col Palermo, ha poi debuttato a gara in corso a Torino mentre con l'Inter e ieri ha giocato titolare facendo rispettivamente 60' e 66' prima di essere sostituito. «Sto crescendo di condizione, sono contento di star bene fisicamente e non essere infortunato: così posso fare ancora meglio», afferma sul suo stato di forma. L'augurio lo estende a tutta la squadra, in vista della sosta: «Speriamo che nessuno si faccia male in nazionale, per farci trovare pronti alla ripresa. Dobbiamo recuperare e arrivare nelle migliori condizioni alla prossima partita». E contro l'Udinese, la squadra che l'ha portato in Italia nel 2014, Jankto spera che il Cagliari abbia imparato la lezione: «Forse ci manca ancora quel pizzico in più che ci permetta di fare gol a Torino e almeno pareggiare a Bologna. Sappiamo che sarà una stagione dura, non dobbiamo mollare di un centimetro: deve essere il nostro spirito».