Jankto-Augello, i conti tornano 

Voluti fortemente da Ranieri, che già li aveva allenati alla Sampdoria dal 2019 al 2021 e sui quali ci ha messo la faccia, sia con la società che con i tifosi. Li considerava (e li considera tuttora) fondamentali per sollevare l’asticella dal punto di vista dell’esperienza e per rendere meno traumatico il passaggio di categoria, dalla Serie B alla Serie A. Entrambi, però, hanno faticato più del previsto a carburare, soprattutto il ceco, rientrato in Italia dopo due stagioni anonime tra Getafe e Sparta Praga e finito per diverse settimane ai margini dei titolarissimi, ma anche delle seconde scelte. Citati - più o meno velatamente - dal presidente Giulini durante lo sfogo post Cagliari-Lazio quando ha parlato del mercato estivo e delle aspettative tradite da buona parte della squadra. Insomma, i due ex blucerchiati rischiavano di diventare i simboli della crisi, oggi si fanno largo tra i simboli della svolta e puntano addirittura a diventare decisivi nel rush finale per la salvezza.

La rivincita ceca

Jankto, sette mesi dopo i conti tornano. «Si sta riportando sui livelli che conoscevo io», aveva detto Ranieri a due giorni dal match di Empoli. «Sia a Udine che con me alla Sampdoria trovava la porta con facilità», aveva poi sottolineato, «e mi auguro che in questo finale di campionato ci possa dare quel qualcosa in più perché è un giocatore su cui io conto molto». Chiesto, fatto. E risposta migliore non poteva dare il 28enne centrocampista di Praga, con un gol che profuma di salvezza. Quel tocco da biliardo all’angolino ha conquistato tutti, così come il suo sorriso a fine gara. L’abbraccio commovente con i compagni e con lo stesso Ranieri che ha poi ribadito l’importanza del ceco negli equilibri della squadra: «Aveva bisogno di sbloccarsi. È un ragazzo che spinge e lotta come un ossesso. Macina tanti chilometri, è molto bravo tatticamente». Magari, aveva bisogno di giocare con più continuità. Contro Roma e Lazio non era stato impiegato nemmeno un minuto e, guarda caso, Ranieri ha deciso di (ri)puntarci forte a Udine, nella città dove era esploso, una settimana dopo la sfuriata presidenziale. Da allora, Jankto ha avuto una crescita imponente, sino al gol all’Empoli, il primo con il Cagliari. Un gol liberatorio. Anche perché l’ultimo lo aveva segnato con la maglia dello Sparta Praga il 10 settembre del 2022.

«Il vero Augello»

E nel Cagliari che si è ripreso in mano il destino giusto in tempo, c’è anche Augello, terzino sinistro di riferimento nella nuova difesa a quattro dove Nandez è straripante a destra mentre i due centrali Dossena e Mina sembrano completarsi a vicenda. L’ex Samp ha ritrovato ritmo e costanza. Persino l’errore su Raspadori nell’azione del gol di Osimhen contro il Napoli si è mimetizzato tra le prodezze di una prestazione di grande spessore. «Ha fatto la sua miglior partita qui a Cagliari. Questo è l’Augello che io conosco», aveva precisato Ranieri in quell’occasione. «Mi dispiace che abbia commesso quell’ingenuità, però fa parte del gioco del calcio». E sette giorni dopo a Empoli non ha esitato a schierarlo titolare. Fiducia ripagata. Alla grande.

