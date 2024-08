“Janas sotto le stelle”, storie di sorellanza e generosità 

Il sogno di una notte di mezza estate è andato in scena a Villasimius in una serata dal titolo “Janas sotto le stelle”.

Al centro le janas, le fate della mitologia sarda, figure fantastiche di tante storie, leggende, da quelle più antiche fino a quelle di Grazia Deledda, e protagoniste del romanzo “Janasa” scritto da Claudia Zedda. Antropologa, etnobotanica, Zedda ha raccontato in questo libro la storia di sette donne nella Sardegna prenuragica che si incontrano e, mettendo ciascuna i propri talenti al servizio delle altre, creano una nuova comunità legata al culto della Dea Madre.

Una storia di donne, di sorellanza, di generosità, di ritorno alla natura. Tutti temi di grande attualità, tanto da far diventare Janasa qualcosa di più. Dal libro al cinema infatti grazie ad Alessandra Usai, regista e produttrice a capo della Nical Films al fianco di Nicola Mennuni, a cui tra le altre cose va il merito della pellicola “Il miracolo dei rei”. La trasposizione cinematografica è in fase di lavorazione ed oggi è possibile vedere il teaser che regala già suggestioni forti legate alla Sardegna e a queste creature mitologiche. Nel corso della serata, anche un’esposizione di abiti realizzati dalla costumista Maria Rita Frau.

Che cos’è “Janasa”?

«Un sogno, un’espressione della mia Isola. Parla di mito, di donne che raccontano storie che cambiano la vita, quelle che mia nonna definiva “storie di potere”. Hanno infatti il potere di migliorarti e di farti vivere con più consapevolezza».

Com’è nato questo libro?

«Sentivo l’esigenza da antropologa di raccontare perchè le janas, come creature mitiche, sono più presenti di altre e in tutto il territorio. Ho immaginato quindi che queste donne si incontrassero in un’epoca molto distante, mischiassero le loro competenze e poi ad un certo punto si dovessero disperdere, lasciando in Sardegna questo mito e questo sapere».

Qual è oggi l’insegnamento delle janas?

«Insegnano l’indipendenza. Sono in grado di vivere in solitudine in natura, ma al tempo stesso in comunità riescono ad essere ancora più potenti, mettendo al servizio delle altre il proprio sapere».

