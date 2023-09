“Janas S’Incantu” oggi a Casa Olla 

Oggi alle 19 a Casa Olla, in via Porcu, per Libri a Buffet incontro con Sabrina Barlini che dialogherà con Guido Cadoni, per la presentazione del libro “Janas S’Incantu”, con illustrazioni di Alessandra Murgia. Nella sala degli affreschi dell’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari e in altre location prosegue anche la rassegna Quartu Tra Saperi & Sapori 2023 organizzata Sound Music ART Association. Prossimo appuntamento domani con Enzo Parodo e il suo “Maialinu” nella chiesa di Santa Maria degli Angeli alle 19,30.

